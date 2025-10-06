ВСУ еще раз ударили по Белгороду: в городе блэкаут

ВСУ еще раз ударили по Белгороду: в городе блэкаут3
- 6.10.2025, 16:36
- 5,008
Украина ответила на удары своей по энергетической инфраструктуре.
В Белгороде в очередной раз была атакована энергетическая инфраструктура. Об этом сообщает ASTRA.
Сообщается, что была атакована подстанция «Луч». Над объектом наблюдается густой дым. Местные каналы сообщают, что в городе слышали взрывы, вероятно, от ракетных прилетов.
По информации российских СМИ, в результате атаки погиб один человек. Официальной информации нет. Местные жители сообщают об отключении света в некоторых районах Белгорода после атаки.
Ранее Киев обещал россиянам блэкаут, если не прекратятся удары по энергетической инфраструктуре Украины.