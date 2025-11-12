закрыть
12 ноября 2025, среда, 16:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Целая российская армия может попасть в окружение»

  • 12.11.2025, 16:49
«Целая российская армия может попасть в окружение»

Эксперт рассказал, что сейчас происходит в Покровске.

Еще две недели назад в Кремле заявляли, что Покровск и Мирноград полностью окружены. Однако мы видим, что города держатся, а их пригороды усеяны сожженной техникой РФ.

Что сейчас происходит на этом участке фронта? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Там происходят городские бои. То есть окружение как таковое, о котором говорила российская пропаганда, отсутствует. Ситуация, конечно же, очень сложная, поскольку там большая концентрация сил и средств противника. В целом на Покровском направлении сосредоточена группировка численностью около 150 тысяч человек со стороны россиян — очень плотная концентрация.

По самому Покровску действует в основном 2-я общевойсковая армия РФ, которая выделила около 11 тысяч человек. Их используют в качестве инфильтрируемых диверсионных групп. То есть волнообразно распределяют так, чтобы 24/7, в режиме нон-стоп, запускать в город диверсионные группы по 2–3, 3–4 человека. Основная тактика у них именно такая — не штурмовать, например, ротой, взводом или танковой колонной на ББМ, а действовать малыми группами, но массово. Это вынуждает рассредоточивать внимание и, конечно, усложняет идентификацию и нейтрализацию таких групп.

На данный момент российские оккупационные войска контролируют южную часть — южные пригороды Покровска: микрорайон Лазурный, а также микрорайоны Южный, Леонтовичи и Роза. За трассой М-30 центральная часть города — Дурняк, Первомайка, Центр, Рок, Собачевка. По сути, это зона активных боевых действий, где россияне проводят инфильтрацию своих ДРГ. Силы обороны Украины проводят там зачистки. Северная часть города — за железной дорогой и железнодорожной станцией — контролируется силами обороны Украины. Также трасса М-32, которая идет на Мирноград, находится под контролем украинских военных.

Конечно же, в этом районе сохраняется огневой контроль россиян — артиллерия, FPV-дроны, минометы, но об окружении речи не идет. Сейчас Генеральный штаб проводит операции по сттабилизации, а основные боевые действия происходят в центральной части города.

— Вчера в сети появилось видео, как российские войска под прикрытием тумана пытались войти в Покровск. Позже появились кадры разбитой техники. Что известно об этой попытке оккупантов прорваться в город?

— Это обычная попытка пройти в город. Оккупанты контролируют южную часть города. Это была одна из дорог, ведущих к южным окраинам, где у них расположены зоны накопления и концентрации сил — микрорайоны Лазурный, Южный, Леонтовичи и Роза. По одной из этих дорог они и двигались.

Поскольку был туман, колонна не привлекала к себе особого внимания и двигалась медленно. Обычно по этой дороге мотоциклетные подразделения противника двигаются на большой скорости, чтобы не попасть под удары FPV-дронов. Но в условиях тумана дроны не работали, и россияне решили двигаться тихо, чтобы не было слышно технику.

В целом, ничего нового — это не что-то из ряда вон выходящее. Затем, когда им удается прорваться к южным районам, они оседают там, концентрируются в административных зданиях, школах, детсадах, больницах и прочих объектах. После этого пытаются инфильтрироваться в центральную часть города.

— Севернее Покровска, в районе Доброполья, украинские силы проводят успешные контратаки и освободили несколько населенных пунктов. Что известно о продвижении ВСУ и какова там ситуация сейчас?

— В районе Доброполья ситуация значительно лучше, чем под Покровском, поскольку там, по сути, полностью сорвана операция 51-й общевойсковой армии РФ. Я думаю, что никакой перспективы для россиян развивать события без оккупации Покровска и Мирнограда просто нет. Только в случае захвата этих городов они смогли бы оказать поддержку 51-й армии для расширения и интенсификации боевых действий под Добропольем.

Пока держатся Покровск и Мирноград, на Добропольском направлении силы обороны Украины имеют преимущество. Более того, может сложиться ситуация, когда враг будет вынужден отойти на левый берег Казенного Торца — от Родинского и Красного Лимана. Если они этого не сделают, есть высокая вероятность, что окажутся в окружении именно в районе Родинского и Красного Лимана.

Командование 51-й армии, кстати, недавно сменили — не из-за успешных действий, а наоборот. И выбор у них сейчас невелик. Это очередное подтверждение того, что окружения Покровска и Мирнограда не существует. Ведь именно 51-я армия должна была его обеспечивать, но фактически утратила боеспособность.

— Может ли российская армия «надорваться» под Покровском, используя все оставшиеся резервы? К каким последствиям это может привести для оккупантов на других направлениях фронта?

— На других направлениях фронта действуют совершенно иные группировки войск. Поэтому ситуация в Покровске не влияет, например, на Сумское направление, Волчанское или Купянское. Хотя провал 51-й армии под Добропольем действительно повлиял на Сумское направление — из Курской группировки пришлось перебрасывать отдельные подразделения, например 40-ю отдельную бригаду морской пехоты и 155-ю отдельную бригаду морской пехоты. Их направили для усиления 51-й армии.

В целом, на данный момент это не изменит ситуацию кардинально — ни в худшую, ни в лучшую сторону. Весь ресурс идет на Покровск: на ротацию, восстановление боеспособности, компенсацию потерь. Следовательно, та же 6-я общевойсковая армия РФ в районе Купянска не получит, скажем, 10–15 тысяч человек в течение месяца. Им дадут ровно столько, сколько нужно для компенсации потерь — не больше. Все остальное отправляется под Покровск. Так что ситуация выровненная — ни хуже, ни лучше. Все, что есть, сейчас сосредоточено на Покровском направлении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин