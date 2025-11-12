«Целая российская армия может попасть в окружение» 12.11.2025, 16:49

Эксперт рассказал, что сейчас происходит в Покровске.

Еще две недели назад в Кремле заявляли, что Покровск и Мирноград полностью окружены. Однако мы видим, что города держатся, а их пригороды усеяны сожженной техникой РФ.

Что сейчас происходит на этом участке фронта? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Там происходят городские бои. То есть окружение как таковое, о котором говорила российская пропаганда, отсутствует. Ситуация, конечно же, очень сложная, поскольку там большая концентрация сил и средств противника. В целом на Покровском направлении сосредоточена группировка численностью около 150 тысяч человек со стороны россиян — очень плотная концентрация.

По самому Покровску действует в основном 2-я общевойсковая армия РФ, которая выделила около 11 тысяч человек. Их используют в качестве инфильтрируемых диверсионных групп. То есть волнообразно распределяют так, чтобы 24/7, в режиме нон-стоп, запускать в город диверсионные группы по 2–3, 3–4 человека. Основная тактика у них именно такая — не штурмовать, например, ротой, взводом или танковой колонной на ББМ, а действовать малыми группами, но массово. Это вынуждает рассредоточивать внимание и, конечно, усложняет идентификацию и нейтрализацию таких групп.

На данный момент российские оккупационные войска контролируют южную часть — южные пригороды Покровска: микрорайон Лазурный, а также микрорайоны Южный, Леонтовичи и Роза. За трассой М-30 центральная часть города — Дурняк, Первомайка, Центр, Рок, Собачевка. По сути, это зона активных боевых действий, где россияне проводят инфильтрацию своих ДРГ. Силы обороны Украины проводят там зачистки. Северная часть города — за железной дорогой и железнодорожной станцией — контролируется силами обороны Украины. Также трасса М-32, которая идет на Мирноград, находится под контролем украинских военных.

Конечно же, в этом районе сохраняется огневой контроль россиян — артиллерия, FPV-дроны, минометы, но об окружении речи не идет. Сейчас Генеральный штаб проводит операции по сттабилизации, а основные боевые действия происходят в центральной части города.

— Вчера в сети появилось видео, как российские войска под прикрытием тумана пытались войти в Покровск. Позже появились кадры разбитой техники. Что известно об этой попытке оккупантов прорваться в город?

— Это обычная попытка пройти в город. Оккупанты контролируют южную часть города. Это была одна из дорог, ведущих к южным окраинам, где у них расположены зоны накопления и концентрации сил — микрорайоны Лазурный, Южный, Леонтовичи и Роза. По одной из этих дорог они и двигались.

Поскольку был туман, колонна не привлекала к себе особого внимания и двигалась медленно. Обычно по этой дороге мотоциклетные подразделения противника двигаются на большой скорости, чтобы не попасть под удары FPV-дронов. Но в условиях тумана дроны не работали, и россияне решили двигаться тихо, чтобы не было слышно технику.

В целом, ничего нового — это не что-то из ряда вон выходящее. Затем, когда им удается прорваться к южным районам, они оседают там, концентрируются в административных зданиях, школах, детсадах, больницах и прочих объектах. После этого пытаются инфильтрироваться в центральную часть города.

— Севернее Покровска, в районе Доброполья, украинские силы проводят успешные контратаки и освободили несколько населенных пунктов. Что известно о продвижении ВСУ и какова там ситуация сейчас?

— В районе Доброполья ситуация значительно лучше, чем под Покровском, поскольку там, по сути, полностью сорвана операция 51-й общевойсковой армии РФ. Я думаю, что никакой перспективы для россиян развивать события без оккупации Покровска и Мирнограда просто нет. Только в случае захвата этих городов они смогли бы оказать поддержку 51-й армии для расширения и интенсификации боевых действий под Добропольем.

Пока держатся Покровск и Мирноград, на Добропольском направлении силы обороны Украины имеют преимущество. Более того, может сложиться ситуация, когда враг будет вынужден отойти на левый берег Казенного Торца — от Родинского и Красного Лимана. Если они этого не сделают, есть высокая вероятность, что окажутся в окружении именно в районе Родинского и Красного Лимана.

Командование 51-й армии, кстати, недавно сменили — не из-за успешных действий, а наоборот. И выбор у них сейчас невелик. Это очередное подтверждение того, что окружения Покровска и Мирнограда не существует. Ведь именно 51-я армия должна была его обеспечивать, но фактически утратила боеспособность.

— Может ли российская армия «надорваться» под Покровском, используя все оставшиеся резервы? К каким последствиям это может привести для оккупантов на других направлениях фронта?

— На других направлениях фронта действуют совершенно иные группировки войск. Поэтому ситуация в Покровске не влияет, например, на Сумское направление, Волчанское или Купянское. Хотя провал 51-й армии под Добропольем действительно повлиял на Сумское направление — из Курской группировки пришлось перебрасывать отдельные подразделения, например 40-ю отдельную бригаду морской пехоты и 155-ю отдельную бригаду морской пехоты. Их направили для усиления 51-й армии.

В целом, на данный момент это не изменит ситуацию кардинально — ни в худшую, ни в лучшую сторону. Весь ресурс идет на Покровск: на ротацию, восстановление боеспособности, компенсацию потерь. Следовательно, та же 6-я общевойсковая армия РФ в районе Купянска не получит, скажем, 10–15 тысяч человек в течение месяца. Им дадут ровно столько, сколько нужно для компенсации потерь — не больше. Все остальное отправляется под Покровск. Так что ситуация выровненная — ни хуже, ни лучше. Все, что есть, сейчас сосредоточено на Покровском направлении.

