Политолог: Лукашенко помог диверсантам, атаковавшим Польшу

Политолог: Лукашенко помог диверсантам, атаковавшим Польшу23
- 19.11.2025, 21:23
- 24,342
Минск стал частью гибридной операции Москвы.
В Польше продолжается расследование серии диверсий на железной дороге, совершенных в интересах иностранной разведки. Власти прямо указывают на российский след, а подозреваемые прибыли в страну через Беларусь.
Кто действительно стоит за этими диверсиями и какова их цель? Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:
— По данным польских властей, диверсии совершили двое граждан Украины, завербованных российскими спецслужбами, которые въехали в Польшу из Беларуси и туда же скрылись после подрыва путей. Варшава и ЕС прямо называют это операцией российских спецслужб и даже «государственным терроризмом».
Цель таких атак очевидна:
— нарушить логистику поставок вооружений Украине. Линия Варшава–Люблин ведет к Жешуву, главному хабу НАТО;
— запугать польское общество и союзников;
— посеять недоверие между Польшей и Украиной, используя исполнителей с украинскими паспортами;
— продолжить гибридную войну против Европы.
Исполнители тут — лишь инструмент. Источник угрозы — сам Кремль.
— Случайность ли, что подрывы произошли именно в день открытия двух польско-белорусских переходов? Какую роль мог сыграть режим Лукашенко?
— Совпадение в таких вещах маловероятно. В день, когда Польша делает шаг к разрядке с Минском, происходит диверсия, а исполнители дважды используют территорию Беларуси — для входа и для бегства. Режим Лукашенко обеспечивает территориальный тыл для российских спецслужб и их агентуры, свободный транзит диверсантов, политическую поддержку гибридным операциям.
Пока нет доказательств, что диверсию планировало КГБ Беларуси, но Минск объективно играет роль базы и укрытия для российских операций против Польши и НАТО.
— Какой ответ должны дать Польша и страны НАТО на эти атаки?
Ответ должен быть многоуровневым:
— Безопасность: усиление охраны железных дорог, расширение полномочий служб безопасности, совместные расследования с США и ЕС.
— Дипломатия: сокращение российского дипломатического присутствия, санкции против причастных структур, признание таких операций актами государственного терроризма.
— Стратегия: усиление военной помощи Украине, пересмотр политики в отношении режима Лукашенко, укрепление восточного фланга НАТО и защиты критической инфраструктуры.
Основное, что необходимо показать, — это то, что атака на одну страну НАТО — вызов всему Альянсу, и поддержка Украины не ослабляется а усиливается.