Политолог: Лукашенко помог диверсантам, атаковавшим Польшу 23 19.11.2025, 21:23

24,342

Минск стал частью гибридной операции Москвы.

В Польше продолжается расследование серии диверсий на железной дороге, совершенных в интересах иностранной разведки. Власти прямо указывают на российский след, а подозреваемые прибыли в страну через Беларусь.

Кто действительно стоит за этими диверсиями и какова их цель? Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:

— По данным польских властей, диверсии совершили двое граждан Украины, завербованных российскими спецслужбами, которые въехали в Польшу из Беларуси и туда же скрылись после подрыва путей. Варшава и ЕС прямо называют это операцией российских спецслужб и даже «государственным терроризмом».

Цель таких атак очевидна:

— нарушить логистику поставок вооружений Украине. Линия Варшава–Люблин ведет к Жешуву, главному хабу НАТО;

— запугать польское общество и союзников;

— посеять недоверие между Польшей и Украиной, используя исполнителей с украинскими паспортами;

— продолжить гибридную войну против Европы.

Исполнители тут — лишь инструмент. Источник угрозы — сам Кремль.

— Случайность ли, что подрывы произошли именно в день открытия двух польско-белорусских переходов? Какую роль мог сыграть режим Лукашенко?

— Совпадение в таких вещах маловероятно. В день, когда Польша делает шаг к разрядке с Минском, происходит диверсия, а исполнители дважды используют территорию Беларуси — для входа и для бегства. Режим Лукашенко обеспечивает территориальный тыл для российских спецслужб и их агентуры, свободный транзит диверсантов, политическую поддержку гибридным операциям.

Пока нет доказательств, что диверсию планировало КГБ Беларуси, но Минск объективно играет роль базы и укрытия для российских операций против Польши и НАТО.

— Какой ответ должны дать Польша и страны НАТО на эти атаки?

Ответ должен быть многоуровневым:

— Безопасность: усиление охраны железных дорог, расширение полномочий служб безопасности, совместные расследования с США и ЕС.

— Дипломатия: сокращение российского дипломатического присутствия, санкции против причастных структур, признание таких операций актами государственного терроризма.

— Стратегия: усиление военной помощи Украине, пересмотр политики в отношении режима Лукашенко, укрепление восточного фланга НАТО и защиты критической инфраструктуры.

Основное, что необходимо показать, — это то, что атака на одну страну НАТО — вызов всему Альянсу, и поддержка Украины не ослабляется а усиливается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com