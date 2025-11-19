закрыть
21 ноября 2025, пятница, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Лукашенко помог диверсантам, атаковавшим Польшу

23
  • 19.11.2025, 21:23
  • 24,342
Политолог: Лукашенко помог диверсантам, атаковавшим Польшу

Минск стал частью гибридной операции Москвы.

В Польше продолжается расследование серии диверсий на железной дороге, совершенных в интересах иностранной разведки. Власти прямо указывают на российский след, а подозреваемые прибыли в страну через Беларусь.

Кто действительно стоит за этими диверсиями и какова их цель? Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:

— По данным польских властей, диверсии совершили двое граждан Украины, завербованных российскими спецслужбами, которые въехали в Польшу из Беларуси и туда же скрылись после подрыва путей. Варшава и ЕС прямо называют это операцией российских спецслужб и даже «государственным терроризмом».

Цель таких атак очевидна:

— нарушить логистику поставок вооружений Украине. Линия Варшава–Люблин ведет к Жешуву, главному хабу НАТО;

— запугать польское общество и союзников;

— посеять недоверие между Польшей и Украиной, используя исполнителей с украинскими паспортами;

— продолжить гибридную войну против Европы.

Исполнители тут — лишь инструмент. Источник угрозы — сам Кремль.

— Случайность ли, что подрывы произошли именно в день открытия двух польско-белорусских переходов? Какую роль мог сыграть режим Лукашенко?

— Совпадение в таких вещах маловероятно. В день, когда Польша делает шаг к разрядке с Минском, происходит диверсия, а исполнители дважды используют территорию Беларуси — для входа и для бегства. Режим Лукашенко обеспечивает территориальный тыл для российских спецслужб и их агентуры, свободный транзит диверсантов, политическую поддержку гибридным операциям.

Пока нет доказательств, что диверсию планировало КГБ Беларуси, но Минск объективно играет роль базы и укрытия для российских операций против Польши и НАТО.

— Какой ответ должны дать Польша и страны НАТО на эти атаки?

Ответ должен быть многоуровневым:

— Безопасность: усиление охраны железных дорог, расширение полномочий служб безопасности, совместные расследования с США и ЕС.

— Дипломатия: сокращение российского дипломатического присутствия, санкции против причастных структур, признание таких операций актами государственного терроризма.

— Стратегия: усиление военной помощи Украине, пересмотр политики в отношении режима Лукашенко, укрепление восточного фланга НАТО и защиты критической инфраструктуры.

Основное, что необходимо показать, — это то, что атака на одну страну НАТО — вызов всему Альянсу, и поддержка Украины не ослабляется а усиливается.

Написать комментарий 23

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип