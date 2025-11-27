Установлена личность стрелка, открывшего огонь возле Белого дома 27.11.2025, 8:35

10,320

Названы его имя и гражданство.

В среду, 26 ноября, в двух кварталах от Белого дома мужчина выстрелил в двух бойцов Национальной гвардии США. Им, судя по всему, является гражданин Афганистана.

Об этом сообщают CNN и CBS News.

По данным CNN, ФБР полагает, что установило личность подозреваемого в стрельбе по военнослужащим Нацгвардии.

Источники заявили, что первоначальная идентификация стрелка совпадает с мужчиной из штата Вашингтон, который, судя по всему, иммигрировал туда из Афганистана в августе 2021 года.

Один из сотрудников правоохранительных органов добавил, что власти сняли отпечатки пальцев задержанного мужчины и таким образом получили первоначальное имя. Однако правоохранители все еще работают над дополнительным подтверждением.

Тем временем CBS тоже пишет, что подозреваемым является 29-летний гражданин Афганистана. Более того, издание уточнило его имя - подозреваемого стрелка зовут Рахманулла Лаканвал.

По словам двух источников, для нападения мужчина использовал пистолет.

Что предшествовало

Напомним, в среду днем в Вашингтоне, округ Колумбия, в результате нападения были ранены два военнослужащих Национальной гвардии США.

Стрельба произошла недалеко от станции метро Farragut, в нескольких кварталах от Белого дома, на пересечении 17-1 улицы и 1-й улицы на северо-западе. Подозреваемого задержали, а CNN писало, что он тоже получил ранения.

После инцидента директор ФБР Кэш Патель сообщил, что оба нацгвардейца находятся в критическом состоянии. Ранее губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси заявил о гибели бойцов, но позже отказался от своих слов, сославшись на «противоречивые сообщения».

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на инцидент. В своих соцсетях он написал, что «животное», которое открыло огонь по нацгвардейцам - понесет наказание.

Позже глава Пентагона Пит Хегсет сообщил журналистам, что (Трамп запросил направить в Вашингтон дополнительных 500 бойцов https://charter97.org/ru/news/2025/11/27/664533/).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com