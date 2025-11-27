закрыть
27 ноября 2025, четверг, 10:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Установлена личность стрелка, открывшего огонь возле Белого дома

  • 27.11.2025, 8:35
  • 10,320
Установлена личность стрелка, открывшего огонь возле Белого дома

Названы его имя и гражданство.

В среду, 26 ноября, в двух кварталах от Белого дома мужчина выстрелил в двух бойцов Национальной гвардии США. Им, судя по всему, является гражданин Афганистана.

Об этом сообщают CNN и CBS News.

По данным CNN, ФБР полагает, что установило личность подозреваемого в стрельбе по военнослужащим Нацгвардии.

Источники заявили, что первоначальная идентификация стрелка совпадает с мужчиной из штата Вашингтон, который, судя по всему, иммигрировал туда из Афганистана в августе 2021 года.

Один из сотрудников правоохранительных органов добавил, что власти сняли отпечатки пальцев задержанного мужчины и таким образом получили первоначальное имя. Однако правоохранители все еще работают над дополнительным подтверждением.

Тем временем CBS тоже пишет, что подозреваемым является 29-летний гражданин Афганистана. Более того, издание уточнило его имя - подозреваемого стрелка зовут Рахманулла Лаканвал.

По словам двух источников, для нападения мужчина использовал пистолет.

Что предшествовало

Напомним, в среду днем в Вашингтоне, округ Колумбия, в результате нападения были ранены два военнослужащих Национальной гвардии США.

Стрельба произошла недалеко от станции метро Farragut, в нескольких кварталах от Белого дома, на пересечении 17-1 улицы и 1-й улицы на северо-западе. Подозреваемого задержали, а CNN писало, что он тоже получил ранения.

После инцидента директор ФБР Кэш Патель сообщил, что оба нацгвардейца находятся в критическом состоянии. Ранее губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси заявил о гибели бойцов, но позже отказался от своих слов, сославшись на «противоречивые сообщения».

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на инцидент. В своих соцсетях он написал, что «животное», которое открыло огонь по нацгвардейцам - понесет наказание.

Позже глава Пентагона Пит Хегсет сообщил журналистам, что (Трамп запросил направить в Вашингтон дополнительных 500 бойцов https://charter97.org/ru/news/2025/11/27/664533/).

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип