Алексей Мельник: Уязвимости России стали очевидны 31.12.2025

Алексей Мельник

Фото: Главред

Украина выстояла и сохранила стратегическую устойчивость.

Каким для Вооруженных сил Украины был уходящий год? Сайт Charter97.org попросил военного эксперта, содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве Алексея Мельника подвести итоги 2025-го:

— Я сказал бы, что год был тяжелым для Украины, но нельзя сказать, что это были сплошные неудачи. Если мы говорим о главной теме — войне, то сам факт того, что Украина выстояла еще один тяжелый год в противостоянии с противником, который по всем параметрам в разы сильнее Украины, если брать экономические, финансовые и военные показатели, — это уже успех. Плюс добавился дополнительный фактор Трампа, когда ключевой союзник Украины время от времени превращался то в союзника врага, то в партнера. Если в этих условиях Украина выстояла, то это уже можно считать большим успехом.

— Какие достижения Вооруженных сил Украины вы считаете ключевыми?

— Ключевыми я бы назвал частично успешные реформы ВСУ. В условиях активных боевых действий высокой интенсивности невероятно сложно проводить какие-то системные реформы, осуществлять глубокий переход на корпусную систему.

Плюс то, что Украина в этом году сделала еще один серьезный шаг в достижении технологического преимущества над Россией. Последние статистические данные говорят о том, что 60–80% целей уничтожаются с помощью дронов. Имеются в виду именно боевые дроны. Это те дроны, которые позволяют Украине в значительной мере компенсировать главную слабость — недостаток живой силы.

— Этот год ознаменовался успешными ударами по России, началом топливного кризиса и масштабными людскими потерями при минимальных территориальных продвижениях. Что ждет Россию в следующем году?

— В этом году, на мой взгляд, тоже ярко обозначились слабые стороны России. И заявления о том, что Россия может бесконечно продолжать эту войну, — это, скорее всего, бравада, при частичном осознании проблем, которые проявляются в самой России.

Главное преимущество России — живая сила. Анализ официальных заявлений говорит о том, что практически тот людской потенциал исчерпан, не говоря уже о качестве живой силы, которой сейчас России удается ежемесячно пополнять в объеме 30–35 тысяч человек. Если сравнивать данные в начале и в конце года, то прироста как такового нет. Все, что Россия набирает, уничтожается, а те возможности, которые были за счет заключенных, практически исчерпаны.

Второе — возможность финансировать войну. Хорошо знакомо выражение «санкции Буданова—Малюка». В отдельные периоды от 15 до более чем 20% российской нефтепереработки (выводились из строя https://charter97.org/ru/news/2025/10/14/659272/). На сегодняшний день этот показатель также составляет около 15%. Эти удары наносятся периодически, и Россия практически ничего не может этому противопоставить.

Стоит также вспомнить операцию «Паутина», когда Россия потеряла, по разным оценкам, от 10 до 40 самолетов стратегической авиации. Это еще один пример уязвимости России в этой войне, которую она изначально планировала как краткосрочную операцию.

Еще один показатель уязвимости России — Черноморский флот. В течение года Черноморский флот был практически заблокирован. Произошла фактически стратегическая нейтрализация, что особенно болезненно и унизительно для России со стороны противника, у которого нет классических военно-морских сил.

