«Поэтому в Кремле и молчат» 4 23.07.2025, 13:09

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У чиновников Путина есть только один выход.

Волна арестов, самоубийство бывшего министра транспорта Романа Старовойта, смерти топ-менеджеров — это внутренняя чистка элит или признак начала дестабилизации путинской вертикали?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в запасе Виктором Ягуном:

— Все на самом деле очень просто. Любое авторитарное государство не может себе позволить демократическую смену власти. А власть все равно надо менять, потому что есть определенные категории людей, которые, грубо говоря, заврались, засиделись, надоели. Когда действует демократическая процедура — выборы, смена власти, приходит новое правительство, одних сменили, другие не понравились — это нормально. А здесь ситуация иная: все как бы в одной лодке, все представители одной бандитской группировки. Поэтому выход только один: либо в гроб, либо в тюрьму.

Вот и происходит то, что происходит — идет чистка рядов. Такое уже было при Сталине, которого в России сейчас очень любят. Ничего нового никто не придумал. Как было в 30–40-е годы в Советском Союзе, так и сейчас в России. Просто человек доходит до какого-то уровня нужности — и становится ненужным. Куда его девать? На пенсию? Но это не их метод. Поэтому либо доводят до самоубийства, либо делают так, чтобы это выглядело как несчастный случай.

— Почему Кремль демонстративно молчит после гибели бывших соратников ?

— Путин — трус. Он страшный трус. Он боится своей смерти, боится всего. Главное — он боится ответственности. Выйти и сказать: «Ты проворовался, мы тебя посадим». Cкажи это Шойгу. Разве никто не знал, что Шойгу крадет? Все знали. Скажи это! Но нет, логика такая: «Мы же одной командой, мы друзья». Значит, все по-тихому: уберем его, доведем — и замолчим. Путин считает, что такой метод — самый действенный. Поэтому в Кремле и молчат.

— Ждать ли каких-то решительных действий от российских элит? Может ли страх привести к тому, что они попробуют сменить власть?

— Это как страх перед Сталиным. Все члены Политбюро в СССР тогда боялись, что если пойдут против, то сами могут в любой момент попасть под раздачу. Я не знаю, насколько у современных российских чиновников развито чувство самосохранения. Надо смотреть не столько на них, сколько на самосохранение бизнеса и активов тех, кто наворовал очень много. Потому что сейчас идет не перераспределение собственности, а ее отбор в пользу других бизнес-групп.

Если эти люди не поймут, что в ближайшее время могут сами стать первыми под удар, остаться голыми, босыми, без всего — и хорошо, если живыми — им надо вовремя объединиться и реализовать смену власти. Если они не остановят этого монстра вместе с его окружением, то и сами попадут под раздачу. Все будет так же, как с Евгением Пригожиным — будут «играться гранатой не в том месте и не на той высоте».

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