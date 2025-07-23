закрыть
23 июля 2025, среда, 14:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Поэтому в Кремле и молчат»

4
  • 23.07.2025, 13:09
  • 10,576
«Поэтому в Кремле и молчат»

У чиновников Путина есть только один выход.

Волна арестов, самоубийство бывшего министра транспорта Романа Старовойта, смерти топ-менеджеров — это внутренняя чистка элит или признак начала дестабилизации путинской вертикали?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в запасе Виктором Ягуном:

— Все на самом деле очень просто. Любое авторитарное государство не может себе позволить демократическую смену власти. А власть все равно надо менять, потому что есть определенные категории людей, которые, грубо говоря, заврались, засиделись, надоели. Когда действует демократическая процедура — выборы, смена власти, приходит новое правительство, одних сменили, другие не понравились — это нормально. А здесь ситуация иная: все как бы в одной лодке, все представители одной бандитской группировки. Поэтому выход только один: либо в гроб, либо в тюрьму.

Вот и происходит то, что происходит — идет чистка рядов. Такое уже было при Сталине, которого в России сейчас очень любят. Ничего нового никто не придумал. Как было в 30–40-е годы в Советском Союзе, так и сейчас в России. Просто человек доходит до какого-то уровня нужности — и становится ненужным. Куда его девать? На пенсию? Но это не их метод. Поэтому либо доводят до самоубийства, либо делают так, чтобы это выглядело как несчастный случай.

— Почему Кремль демонстративно молчит после гибели бывших соратников ?

— Путин — трус. Он страшный трус. Он боится своей смерти, боится всего. Главное — он боится ответственности. Выйти и сказать: «Ты проворовался, мы тебя посадим». Cкажи это Шойгу. Разве никто не знал, что Шойгу крадет? Все знали. Скажи это! Но нет, логика такая: «Мы же одной командой, мы друзья». Значит, все по-тихому: уберем его, доведем — и замолчим. Путин считает, что такой метод — самый действенный. Поэтому в Кремле и молчат.

— Ждать ли каких-то решительных действий от российских элит? Может ли страх привести к тому, что они попробуют сменить власть?

— Это как страх перед Сталиным. Все члены Политбюро в СССР тогда боялись, что если пойдут против, то сами могут в любой момент попасть под раздачу. Я не знаю, насколько у современных российских чиновников развито чувство самосохранения. Надо смотреть не столько на них, сколько на самосохранение бизнеса и активов тех, кто наворовал очень много. Потому что сейчас идет не перераспределение собственности, а ее отбор в пользу других бизнес-групп.

Если эти люди не поймут, что в ближайшее время могут сами стать первыми под удар, остаться голыми, босыми, без всего — и хорошо, если живыми — им надо вовремя объединиться и реализовать смену власти. Если они не остановят этого монстра вместе с его окружением, то и сами попадут под раздачу. Все будет так же, как с Евгением Пригожиным — будут «играться гранатой не в том месте и не на той высоте».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип