Беспилотник с тротилом взорвался в Минске: что известно 4 29.07.2025, 22:54

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Дрон вызвал переполох у жителей столичной многоэтажки.

Во вторник, 29 июля, около 2 часов ночи во двор жилого дома на Матусевича упал беспилотник. Он врезался в здание, взорвался на припаркованной машине, а позже, как утверждают правозащитники, на месте происшествия силовики стали задерживать людей. Это уже не первый случай, когда дроны залетают в Беларусь. CityDog.io рассказывает, как отреагировали власти и что они планируют делать.

Что случилось?

Около двух часов ночи 29 июля во дворе дома №72 на улице Матусевича во Фрунзенском районе рядом с детским садом произошел взрыв. По словам очевидцев, беспилотник сначала врезался в фасад жилого здания, затем упал на припаркованную машину и взорвался.

Детский сад во дворе дома №72 на Матусевича

Фото: Tochka.by.

Поврежденная машина рядом с домом на Матусевича

Фото: Tochka.by.

На видео, которое очевидцы отправили независимым журналистам, слышен шум, похожий на звук мопеда, а затем – резкий взрыв. Обломки беспилотника упали на землю. Рядом с припаркованным автомобилем сверкали искры под звуки ударов и взрывов.

Обломки беспилотника

Фото: Минобороны

После публикаций в независимых медиа белорусское Министерство обороны выступило с заявлением и подтвердило факт. Силовики пояснили, что беспилотник (пока непонятно, принадлежал он России или Украине) сбили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, и уточнили, что пострадавших не было.

Тем не менее правозащитникам стало известно, что ОМОН начал задерживать людей вблизи места падения беспилотника. Предположительно силовики ищут тех, кто передавал информацию об инциденте независимым СМИ. Минобороны уточнило, что ситуация с беспилотником находится на контроле у Лукашенко.

Позже стало известно, что на месте падения беспилотника работали следователи, саперы и специалисты госкомитета судебных экспертиз. Они осмотрели территорию и зафиксировали всё, что осталось после взрыва. По словам СК, «изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков».

А сколько вообще беспилотников залетело в Беларусь за последнее время?

Во время войны России против Украины случаи залета беспилотников на территорию Беларуси фиксируются регулярно, количество беспилотников часто связано с усилением военных действий. По данным независимых журналистов, только за одну неделю июля (с 7-го по 13-е число) было зафиксировано не менее 59 инцидентов. Для сравнения:

за весь июнь таких случаев было 17;

а в январе 2025 года – минимум 94.

В марте 2025 года тот самый замминистра внутренних дел Карпенков так комментировал прилеты беспилотников на территорию Беларуси: «Это последствия того, что происходит в нашем южном приграничье. Задача по обезвреживанию упавших дронов стоит перед нашими подразделениями специального назначения по разминированию. Профессионализм, героизм и удача саперов позволяют нам решать данную проблему. Не был разрушен ни один дом. Мы стараемся максимально безопасно разминировать дроны».

Погодите, какие «саперы», какое «разминирование»? Если дрон упал, он все еще остается опасным?

Да. Дело в том, что беспилотники могут падать после атаки или когда по ним сработали силы противовоздушной обороны. Даже если дрон уже на земле и не двигается, он всё еще может быть опасным. Поэтому будьте максимально осторожны – вот что советуют украинцам местные власти:

Не подходите и не трогайте обломки дрона – они могут взорваться.

Сразу сообщите в экстренные службы. Назовите свое местоположение и точку, где вы видели дрон.

Позаботьтесь о своей безопасности: укройтесь в помещении или за деревьями, если вы на улице.

То есть дроны все чаще разбиваются на территории нашей страны? А что по этому поводу говорят белорусские власти?

Выше мы уже цитировали Карпенкова. А в середине октября 2024 года жители Гомельской области создали коллективное обращение к властям, где просили принять меры в связи с участившимися пролетами беспилотников над регионом. В частности, речь шла о детях Хойникского района, посещающих детсады и школы.

Тогда белорусы просили органы власти и армию «обеспечить действенную защиту своих граждан всеми возможными средствами». А именно оборудовать учебные заведения Хойникского района средствами радиоэлектронной борьбы.

Судя по ответу, власти посчитали, что никаких дополнительных мер по обеспечению безопасности школьников принимать не нужно.

«Работа по обеспечению безопасности детей в учреждениях образования Хойникского района организована в соответствии с правилами безопасности организации образовательного процесса при реализации образовательной программы дошкольного образования; правилами безопасности организации образовательного процесса, организации воспитательного процесса при реализации образовательных программ общего среднего образования, утвержденными постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 03.08.2022 г. No 227», – говорится в ответе на петицию. Он был опубликован за подписью начальника главного управления образования Гомельской области Руслана Смирнова.

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