«Моди играет в игру, в которую невозможно выиграть» 2 17.09.2025, 15:42

5,996

Как США и ЕС могут ответить на сближение Индии с Россией.

Индия отправила небольшой, но символичный военный контингент на учения «Запад-2025» в Россию. Что это значит в условиях войны и как воспринимать этот жест? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, директором Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Есть широкий контекст попыток нормализации отношений с Россией, которую запустил Дональд Трамп своим саммитом в Аляске. И там же, на этих учениях «Запад-2025», были два военнослужащих Соединенных Штатов в качестве наблюдателей.

И это нормализация не только Владимира Путина, но и Александра Лукашенко. До этого американские эмиссары уже приезжали, и результатом стало то, что отпустили определенное количество белорусских диссидентов. Плюс — разблокировка для «Белавиа», которая снова может совершать перелеты, и самое главное — доступ к обслуживанию и комплектующим. Соответственно, это дает возможность России выйти из критической ситуации, когда их парк самолетов находится в предкритическом состоянии.

Вторая история — это то, что Индия воздерживалась при голосовании за три очень важных для Украины резолюции Генеральной Ассамблеи ООН: в 2014 году — о территориальной целостности, в 2022-м — об агрессии, в 2023-м — о принципах мира в Украине. Ну и плюс мы помним, что Трамп угрожал всем, кто покупает на российских рынках, «адскими тарифами», и единственной пострадавшей оказалась Индия.

Индия на втором месте после Китая по объемам покупки нефти, и эта нефть потом попадает на европейский рынок. Соответственно, Нарендра Моди был немного «огорчен» всем этим и поехал на саммит Шанхайской организации сотрудничества, чтобы показать, что он играет свою игру. Кроме экономического сотрудничества у индусов есть оборонное сотрудничество с Россией: они продолжают зависеть от российских вооружений, у них есть проект по атомной подводной лодке, и, по-моему, они уже взяли одну российскую атомную подлодку в лизинг.

То есть это продолжение сближения Индии с антидемократическим центром, несмотря на то, что все говорят: «Индия — это крупнейшая демократия мира». Но тут мы можем скептически относиться к состоянию демократии. Плюс Моди выбрал поддержку войны и, кроме риторики «сейчас не время войны», дальше не пошел. Хотя на самом деле это однозначно стратегическая ошибка, учитывая, что Соединенные Штаты не претендуют ни на сантиметр индийской земли, в то время как между Индией и Китаем есть две территории, за которые они готовы воевать. Я уже не говорю о растущей мощи китайской экономики, которая угрожает стратегическим интересам Индии. Поэтому, как по мне, Моди играет в игру, в которую выиграть в принципе невозможно.

— Несмотря на ультиматумы Трампа, Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти и фактически финансирует войну. Может ли Нью-Дели усилить сотрудничество с Москвой — например, через поставки технологий, вооружений или совместные проекты?

— На самом деле Индия в большей мере реципиент. Сейчас она находится в не очень хорошем положении после конфликта с Пакистаном, когда они стратегически просчитались как в оценке вооруженных сил Пакистана, так и в том, что китайские ракеты оказались достаточно способными противостоять западному вооружению. Я бы сказал так: скорее всего, дело не в технологической способности Китая, а в том, что индусы были не готовы и фактически допустили ошибки в расчетах тактических характеристик этих ракет и так далее.

Поэтому Индия, скорее всего, будет наоборот покупать оружие, а не делиться им или разрабатывать. У них нет самостоятельного технологического потенциала — полный спектр вооружений они не производят. Был же проект: индусы потеряли несколько десятков миллионов долларов, инвестировав в самолет пятого поколения. Их интересовал прежде всего двигатель, но после того, как Россия показала свою неспособность выполнить задачи (я уже не говорю о масштабном производстве двигателей и самолетов), они вышли из проекта.

У индусов мышление торговое: если можно заработать деньги, они будут это делать. А когда есть санкции, всегда есть возможность заработать — цены на их товары увеличиваются, а на сырье, которое попадает под санкции, наоборот, падают. Конечно, индусы хотят заработать на такой ситуации, и экономическая выгода у них перевешивает стратегические проблемы, которые они себе создают.

Любая торговля с Россией может считаться финансированием войны, учитывая, что Индия вообще никак не помогает Украине вооружением. Они делают вид, что остаются в стороне, рассказывают о готовности быть посредниками и так далее. Но мир так устроен: государства руководствуются своими эгоистическими интересами — это нормально. В случае Индии ее эгоистический интерес должен заключаться в том, чтобы быть в лагере США и Европы и сдерживать Китай от необдуманных действий в отношении Тайваня и других государств. Но вместо этого Индия хочет заработать «длинный рубль», а в итоге теряет достаточно много.

Возможно, они рассчитывают, что Вашингтон будет закрывать на это глаза и надеются, что Индия в случае конфликта с Китаем окажется на их стороне. Мне кажется, это несколько наивно. Логичнее было бы ввести тарифы в отношении Индии, Китая, Турции и некоторых других стран. Если говорить о Европейском союзе, то это Венгрия и Словакия, которые не собираются сворачивать сотрудничество и наоборот только усиливают свою зависимость от России. Но Трамп решил играть по-другому.

Я понимаю, почему США по отношению к Китаю не применяли тарифы: у них идут двусторонние переговоры, Трамп хочет сбалансировать торговлю. Конечно, если бы он ввел тарифы из-за Украины, эти переговоры фактически завершились бы. Но если угрожаешь и ничего не делаешь — это хуже, чем вообще ничего не делать, потому что другая сторона видит твою слабость и будет это использовать.

— Какой ответ могут дать США, ЕС и НАТО на подобные шаги Индии?

— Кардинально ничего. Потому что в противостоянии с Китаем такой игрок, как Индия, чрезвычайно важен для Соединенных Штатов и ключевых европейских стран. С другой стороны, Индия зависит от технологий, от рынков. Пару лет назад были несколько делегаций из ЕС, Британии и отдельных стран Евросоюза. Это процесс в рамках желания уменьшить зависимость от Китая, его ресурсов и рынков. Соответственно, европейцы могут сказать: «Мы пока ставим это на паузу. Пока вы не будете с нами на одной стороне в вопросах давления на Россию, серьезного расширения сотрудничества быть не может».

Естественно, возможны и защитные меры. Сейчас европейцы рассматривают новый пакет санкций. Прежде всего, они хотят прекратить покупать российские энергоносители: не только нефть, но и сжиженный газ. Даже Франция закупает российский газ в больших объемах. Если такие решения будут приняты, то они перестанут покупать и российскую нефть, переработанную на индийских НПЗ. Индусам придется самим потреблять больше, а у них ограниченные возможности.

Экономика Индии ясно говорит: если избыток товара, цена на него падает. Вряд ли в мире найдется много стран, готовых переключиться на российскую нефть. Это будут небольшие государства с малыми объемами закупок. Суперприбыли Индии закончатся в ближайшее время, если европейцы введут ограничения, прежде всего, в отношении себя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com