Наталья Радина: О сделке с Лукашенко Трамп и Путин договорились еще на Аляске 22.09.2025, 7:30

Наталья Радина

Фото: «Белсат»

Сделка должна быть отменена, пока не будет освобожден Николай Статкевич.

В интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина прокомментировала выход на свободу 52 политзаключенных. Событие, которое произошло 11 сентября, белорусская журналистка называет не «освобождением», а «принудительной депортацией», ведь узники совести были выдворены в Литву:

— Единственный политзаключенный, который отказался, заявил о своем законном праве оставаться на территории Беларуси, был Николай Статкевич. Мы много раз говорили о нем в наших эфирах, и вот этот человек показал пример настоящего лидерства, мужества и самоотверженности. Мы не знаем до сих пор, где находится Николай Статкевич, хотя уже прошло больше недели.

Вначале появилась информация, что его вернули в колонию особого режима в городе Глубоком, где он находился до сих пор. Это одна из самых страшных тюрем Беларуси. Николай Статкевич пробыл там более пяти лет, и большую часть времени он находился в одиночной камере. Условия в ней чудовищные, сравнимые со средневековыми, потому что он находился в подвале монастыря 18 века, где страшная сырость, во время дождей в его камере было воды по щиколотку. Политик за это время трижды переболел ковидом, у него был инфаркт. Все это мы узнали от других политзаключенных, которые смогли с ним увидеться перед депортацией.

У Николая Статкевича аритмия, серьезные проблемы со здоровьем, мы не знаем, что с ним сейчас происходит. Я считаю, что сделка Лукашенко с Трампом должна быть отменена, пока Николай Статкевич не будет освобожден и пока ему не разрешат жить в Беларуси, на что он имеет абсолютно законное право. Снимать санкции с «Белавиа», открывать посольство в Минске на фоне того, что реальный лидер белорусской оппозиции продолжает находиться в заключении, его жизни угрожает опасность, нельзя.

Наталья Радина отмечает, что режим боится Николая Статкевича, именно по этой причине диктатор не может позволить лидеру оппозиции оставаться на свободе:

— Для Лукашенко это серьезное событие, никто ему таких вызовов не бросал. Да, есть масса мужественных людей в белорусской оппозиции, но то, что совершил Николай Статкевич, шокировало и самого Лукашенко. Поступок Николая Викторовича воодушевил как белорусов внутри страны, так и эмиграцию.

Рационально это оценивать нельзя, нужно просто принять, что есть люди, для которых ценности свободы, демократии, независимости, важнее жизни. Николай Викторович именно из этих людей.

Также Наталья Радина и Евгений Киселев обсудили тему польско-белорусской границы, которая остается закрытой с 12 сентября по решению Варшавы:

— Официально заявлено, что граница закрыта на неопределенный срок, и польские власти прямо говорили, что вопрос безопасности важнее, чем экономика.

Как выразился министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, «чаша терпения поляков переполнена». Речь идет и об атаке беспилотниками территории Польши, и об учениях «Запад-2025» с агрессивным сценарием, где как раз отрабатывалось нападение и на Польшу, и Литву, и захват Сувалкского коридора. Более того, продолжается преследование польского меньшинства в Беларуси, арестовывают католических ксендзов. Недавно был задержан польский монах, якобы по обвинению в шпионаже. Закрываются польские школы, разрушаются польские памятники, польские могилы, и на этом фоне продолжаются атаки мигрантами польских границ, которые начались еще в 2021 году, и сегодня они только активизировались.

На днях была встреча министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского с главой МИД Китая Ван И, который приезжал в Варшаву, и они как раз обсуждали этот вопрос. Польская сторона надеется, что Китай в этой ситуации сможет каким-то образом повлиять на Лукашенко. Но мы же прекрасно понимаем, что вопрос атак на границу Польши решает не Лукашенко, а Путин.

Лукашенко может, например, освободить польских ксендзов, прекратить давить на польское меньшинство и освободить журналиста Анджея Почобута. Но вот атаковать польские границы мигрантами или беспилотниками – это не его решение. Посмотрим, что сделает Китай, потому что для него закрытие границы с Польшей ведет к серьезным убыткам.

Главный редактор сайта Charter97.org рассказала, почему для Пекина так важна белорусско-польская граница:

— Путь от китайской границы до Евросоюза по железной дороге составляет где-то 5-7 дней. И главным образом через Беларусь идут скоропортящиеся товары, которые необходимо срочно доставить в Европу. Основной поток китайских товаров идет по морю, и путь достаточно длительный, он составляет примерно месяц, а если корабли обходят Африку — то и два месяца.

Я читала, что якобы готовятся какие-то альтернативные пути через Арктику, но мы прекрасно понимаем, что это вопрос длительного времени, пока они будут отлажены. Думаю, что все-таки для Китая коридор через Беларусь крайне важен. И они будут вынуждены разговаривать как с Лукашенко, так и, естественно, с его хозяином Путиным, чтобы как-то разрешить этот вопрос.

Пока же Беларусь несет большие убытки от закрытия границы, потому что железная дорога ежедневно теряет порядка полумиллиона евро. То есть миллионы евро она уже потеряла и будет продолжать терять именно из-за прекращения железнодорожного транзита китайских товаров.

То, что делает Польша, крайне важно. Давление на режим Лукашенко через закрытие границ — это возможность изменить многое в Беларуси, освободить не десятки, а всех политических заключенных. И, естественно, Польша может решить вопрос безопасности границ. И очень многого можно добиться именно таким путем, особенно если с Варшавой солидаризуется Литва и Латвия.

Сейчас грузовые потоки переправлены в Литву. И, конечно, там грандиозные очереди — сотни и тысячи фур на границе. Если позиция стран-соседок Беларуси была бы общей, это будет самая жесткая и эффективная санкция против режима Лукашенко.

Также крайне важно, чтобы не получилось, поляки откроют железнодорожное сообщение для грузов из Китая, но не откроют, например, пункты пропуска для гражданских лиц, тогда эта санкция ударит в первую очередь по белорусам, но не по экономике режима.

Наталья Радина прокомментировала вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии, которое произошло 19 сентября:

— Почему не сбили? Имели право сбивать. Эрдоган сбил российский самолет над Турцией и ничего не было. Больше не летали. Ничего удивительного не произошло, мы с вами говорили, что провокации будут продолжаться до тех пор, пока не будет жесткого ответа Путину. Россия тестирует НАТО и, судя по отсутствию какой-либо внятной реакции, понимает, что можно дальше терроризировать эти государства, а впоследствии может быть и нападение на Литву, на Латвию, на ту же Эстонию. То, что отрабатывалось на белорусско-российских учениях «Запад-2025».

Когда у меня в эфирах журналисты спрашивали об этих маневрах, я отвечала — смотрите сценарий и просто верьте в то, что рано или поздно они это реализуют. Не надо в этом искать никакого подтекста.

Идет четвертый год войны. Усиливаются провокации в отношении стран НАТО. А у Запада до сих пор нет протоколов действия. Сейчас это грандиозный провал. И то, что происходило в Польше, и то, что происходило не один раз, когда залетали беспилотники в Румынию, и не было никакой реакции. В Литву они залетали, и не было никакой реакции. Сейчас уже самолеты по 12 минут в воздушном пространстве Эстонии. И где ваш ответ?

Главный редактор сайта Charter97.org призывает не недооценивать потенциал армий Лукашенко и Путина:

— Знаю, что в белорусской армии активно идет активное обучение военнослужащих управлению беспилотными аппаратами. Ведется обучение отражению атак БПЛА. Беспилотники сегодня производятся на территории Беларуси, сразу на нескольких предприятиях.

Белорусская армия перенимает российский опыт. Мы понимаем, что сегодня есть только две страны, которые могут воевать в условиях современной войны — Россия и Украина. Страны НАТО, к сожалению, судя по последним событиям, не готовы к тому, что сегодня война ведется совершенно новыми средствами — при активном использовании БПЛА. И только сейчас они начали говорить про «стену дронов», но опять же, сколько времени уйдет на ее создание.

Я всегда говорю, что белорусы не хотят воевать против украинцев. Они не хотели бы поднимать оружие против людей, которые являются для нас действительно братьями.

Но Лукашенко просто поставят перед фактом: или отправляешь в армию в Украину, или тебя просто через два часа не будет вообще на этом белом свете. Вот и все. Как его никто не спрашивал, когда территория Беларуси использовалась российской армией.

Евгений Киселев задал вопрос о субъектности Лукашенко. Почему Трамп разговаривает с белорусским диктатором, если тот является российской марионеткой. Наталья Радина считает, что Путин предварительно одобрил переговоры между Минском и Вашингтоном:

— Сам Лукашенко ни за что бы не встречался ни с каким Китом Келлогом, спецпредставителем президента США, и не договаривался бы об освобождении политзаключенных, об открытии посольства США в Минске, не договорившись заранее об этом с Путиным.

Путину крайне выгодно втягивать Трампа в некий переговорный процесс. Трамп прекрасно понимает, кто такой Лукашенко. Это главный союзник Путина. А зачем тогда Трамп с ним возится? Чего он хочет? Во-первых, освобождение политзаключенных может быть вызвано желанием президента США получить Нобелевскую премию. Ему уже не важно, как этих людей освобождают, что их депортируют из Беларуси. Его вообще не волнует, каким образом. Главное, что он может сказать: а я освободил 1300 человек. Не важно, что они выброшены из страны, а Лукашенко счастлив, что депортировал патриотов. «Я же освободил, дайте мне премию». Это один момент.

Второй момент — снятие санкций с «Белавиа». Я вообще, честно говоря, думаю, что Трамп мог с Путиным об этом договориться еще на Аляске. Потому что теперь через Беларусь российские «Боинги» смогут получать американские комплектующие.

В России очень часто падают самолеты, и вот им очень нужны эти комплектующие, которые из-за санкций в Россию не поставляются. Сейчас и комплектующие, и программное обеспечение будут идти в российские авиапарки через Беларусь.

Почему же Путин, чья армия сегодня страдает от дефицита личного состава, не направит белорусских военных на войну в Украину? Наталья Радина указала на отличие белорусов от россиян:

— Путин прекрасно понимает, что белорусы не лояльны как к самому Лукашенко, так и к российскому режиму. И 2020 год ему это ясно показал, когда миллион граждан страны вышел протестовать против режима Лукашенко. И за эти пять лет ситуация не изменилась. Не все уехали и сели в тюрьмы. И общество ненавидит этот режим. Пускай оно сейчас в задушенном состоянии, не могут люди активно выражать свой протест. Тем не менее, если белорусам дать в руки оружие и отправить их на территорию Украины, неизвестно что получится.

Я предполагаю, что большинство белорусских военнослужащих сдадутся в плен, просто бросят это оружие и не пойдут воевать. И эти настроения же везде. Они же не только среди политически активных граждан, они среди белорусских военнослужащих.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com