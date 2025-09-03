«Это последняя конвульсия российской армии»: эксперт рассказал об успехе ВСУ 3.09.2025, 13:29

1,008

Александр Коваленко

Что не так с «картами» Герасимова.

Российское летнее наступление обернулось провалом, но в Москве пытаются выдавать его за успех. На карте, показанной Генштабом РФ, «под контролем» оказались даже окраины Покровска и район Доброполья, где российские войска понесли большие потери.

С чем связана эта «картография побед»? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Это элементарная пропаганда. Максимально отвлечь внимание от провалов. Я не могу сказать, что это абсолютный провал их наступательной летней кампании. Все-таки они захватили за три месяца лета чуть более 1500 квадратных километров территории Украины. Но какие территории? Это поля, это лесополосы, это уничтоженные до основания небольшие села на 10–15 домов. То есть у российской армии достижения исключительно тактического характера.

Это, скажем так, последняя их конвульсия. И она не выполнила своих основных задач. Ни один большой город не захвачен. Покровск, Константиновка, Северск, Боровая, Лиман, Купянск — не захвачены. Более того, даже те города, за которые уже не первый месяц (и даже не первый год) ведутся бои, также не захвачены. Это Часов Яр, где более двух лет продолжается оборона. Это Торецкая агломерация, которая полностью не захвачена оккупантами, и уже больше года там ведутся бои.

То есть похвастаться российским войскам просто нечем. Результативности нет. Задачи на летнюю кампанию не выполнены. Поэтому они пытаются сейчас все выдумывать, преувеличивать свои достижения. Конечно, потребитель российского информационного фастфуда этим доволен, они в это верят. Но по факту — это абсолютно не соответствует действительности.

— В чем, на ваш взгляд, главные причины провала летнего наступления армии РФ?

— Российская армия — это уже не армия образца 2024, 2023, тем более 2022 года. Она значительно истощена. Сейчас она воюет преимущественно людским ресурсом, пехотной компонентой. В подразделениях — тотальный дефицит танков, боевых бронированных машин. Возникает уже дефицит артиллерии. Это все — следствие колоссальных потерь за фактически четвертый год полномасштабного вторжения в Украину.

Когда мы говорим о том, что эта война многое изменила, поскольку стала войной дронов, это отчасти правда. Но БПЛА стагнируют войну. Когда речь идет о наступлении, об общевойсковых операциях наступательного характера, то сразу же необходимы классические средства наступления. Испытывая колоссальный дефицит классических средств при проведении общевойсковых наступательных операций, российская армия показала, насколько незначительными оказались ее результаты.

Например, за осеннюю кампанию 2024 года — сентябрь, октябрь, ноябрь — захваченные территории составили почти 1800 квадратных километров. Отмечу, что осенний период очень сложный для проведения наступательных кампаний: сезон дождей, распутица, сложности передвижения техники. Тем не менее тогда было захвачено больше территорий.

В 2022 году, когда только начиналось полномасштабное вторжение в Украину, захваченные территории в первые месяцы и до конца 2022 года составили около 64 тысяч квадратных километров. Мы видим большую разницу.

Сейчас российская армия катастрофически истощена. И даже несмотря на то, что, казалось бы, ее группировка насчитывает 700 тысяч личного состава, этих сил просто не хватает для проведения классических общевойсковых наступательных кампаний.

— Сейчас Россия перебрасывает все свои «элитные» силы под Покровск и Доброполье. Какие цели ставит Кремль в осенней кампании?

— Последние «элитные» российские силы были уничтожены в 2022 году. Тогда действительно были профессиональные военные, имевшие многолетний опыт службы и участие в боевых действиях на разных участках театров по всему миру — от Грузии до Ливии. То, что есть сейчас, — это не элита. Это «чмобики», просто расходный материал. Например, 155-я отдельная бригада морской пехоты, считавшаяся элитной, дважды «обнулялась» в районе Угледара.

Вопрос: кто эти элитные морские пехотинцы сейчас? Это, по сути, буряты, которые моря в жизни не видели. То же самое касается воздушно-десантных дивизий и других подразделений. Это не элита, а мобилизованная масса, которая уже не раз «обновляла» их части. Они просто затыкают людьми участки, где не хватает потенциала для наступательных кампаний.

Элитных подразделений не осталось. Остался только круговорот «мясного фарша», который используют российские командиры, чтобы заваливать позиции украинских войск.

В районе Покровска, особенно после провала под Добропольем, где они пытались прорваться, но провалились, они будут насыщать позиции людским ресурсом. Им критически не хватает сил и средств. Со средствами и так проблема, а силы есть — перебрасывают с других направлений. Думаю, что в какой-то момент их давление на Сумском направлении настолько иссякнет, что так называемая «Сумская буферная зона», которую анонсировал Путин, утратит актуальность и просто исчезнет, даже не сформировавшись толком. И это станет одной из позорных страниц в истории российской армии.

Осенняя кампания начинается у армии РФ крайне неудачно, поскольку летняя не выполнила основных задач. Задачи были какие? Выйти на Покровск, Константиновку, Лиман, Боровую, Купянск и Северск. Для чего? Чтобы осенне-зимнюю кампанию начать в условиях городских боев. Они рассчитывали выйти к этим городам, чтобы сосредоточить силы и средства именно для городских боев.

Почему именно так? Потому что осенне-зимняя кампания — это сезон дождей, морозы, снегопады, сугробы, распутица. Это крайне сложные метеоусловия для проведения штурмовых действий в поле пехотной компонентой. На мотоциклах, электросамокатах и велосипедах не «поштурмуешь» в таких условиях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com