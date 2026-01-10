закрыть
В Иране снова усиливаются протесты

  10.01.2026, 21:14
В Иране снова усиливаются протесты

Отключение интернета в стране продолжается уже 48 часов.

Крупнейшие за последние три года массовые протесты против иранских властей не стихают уже две недели.

Так сегодня в Иране снова усиливаются антиправительственные протесты, пишет Bloomberg.

По данным Netblocks — отключение интернета в Иране продолжается уже 48 часов.

Тем временем Реза Пехлеви, сын последнего свергнутого шаха Ирана, призвал усилить уличные протесты иначать общенациональные забастовки.

