В Иране снова усиливаются протесты 3 10.01.2026, 21:14

2,716

Отключение интернета в стране продолжается уже 48 часов.

Крупнейшие за последние три года массовые протесты против иранских властей не стихают уже две недели.

Так сегодня в Иране снова усиливаются антиправительственные протесты, пишет Bloomberg.

По данным Netblocks — отключение интернета в Иране продолжается уже 48 часов.

Тем временем Реза Пехлеви, сын последнего свергнутого шаха Ирана, призвал усилить уличные протесты иначать общенациональные забастовки.

