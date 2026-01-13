«Лукашенко бы не удержался у власти» 9 13.01.2026, 21:50

21,042

Доберется ли «диктаторапад» до Беларуси?

В мире начался настоящий «диктаторапад». Чуть больше года назад рухнул режим Башара Асада, затем США одним ударом смели Николаса Мадуро. Теперь зашатались кресла лидеров коммунистического режима на Кубе и других авторитарных правителей Латинской Америки. В Иране не стихает волна протестов, а Дональд Трамп открыто поддерживает иранских демонстрантов.

Кто из известных диктаторов может пасть следующим? Какие режимы сейчас выглядят наиболее шаткими?

Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:

— После падения режима Мадуро следующими в очереди стоят Куба и Никарагуа. Это такой треугольник режимов в Латинской Америке. Поскольку США обозначили свою доктрину, что они полностью контролируют западное полушарие, то они наведут порядок с этими диктаторскими режимами на свое усмотрение.

Что касается Кубы, то я примерно 15 лет назад лично был там — и не в одном месте, не только в Гаване. Я объездил остров, видел все своими глазами. Скажу так: страна, но по факту — бедная. Бедная страна, которая напоминает наши 1990-е: дефицит, отсутствие товаров. Ты вроде бы турист, имеешь деньги, готов что-то купить, но все равно должен бегать, договариваться, искать, чтобы тебе что-то продали или нашли нужный товар. Мои впечатления такие: второй раз туристом на Кубу я бы не поехал, хотя климат там великолепный, побережье прекрасное, люди очень открытые и позитивные. Но страна в целом — бедная, бедная и еще раз бедная.

Гавана: эти старинные роскошные дома, которые коммунисты раздали жильцам как есть, — они до сих пор полностью без ремонта. Люди живут огромными семьями, часто в полуразрушенных зданиях. Куба — это рудимент старой коммунистической эпохи. Очевидно, что именно Куба рухнет первой, и это логично: она долго держалась на нефтяной поддержке Венесуэлы.

То же касается и соседнего режима в Никарагуа — он тоже имеет все шансы рухнуть. Это если говорить о Латинской Америке.

Если вернуться к Кубе, то Трамп уже фактически предъявил ей жесткий ультиматум. Он явно дал понять, что время режима подходит к концу. И если Куба балансирует на грани, то прекращение поставок энергоресурсов сделает ситуацию критической.

Я уверенно скажу: кубинцы не пойдут защищать этот режим, который настолько прогнил, что уже довел их до отчаяния. Это вопрос времени.

— Должен ли Лукашенко бояться после ареста своего союзника Мадуро? Может ли «волна падения диктатур» докатиться и до Беларуси?

— Любой диктатор теперь начал задумываться и бояться. Любой. Диктаторы — это бандиты, пираты, которые прикрывались международным правом и законодательством, но творили то, что хотели. В случае Лукашенко — это мигрантские кризисы, насилие, террор. Но появился мировой «полицейский», который больше не оглядывается ни на что: нужно — значит, сметет очередного диктатора.

Что касается Лукашенко, то надо понимать: сам по себе он ничего не означает. Если бы не Путин, то никакой Трамп был бы не нужен — белорусский народ и соседи сами бы справились, Лукашенко бы не удержался у власти. Поэтому Лукашенко должен бояться прежде всего за сохранение путинского режима в России. А что касается режима Путина, то 2026 год начался бурно, и все знают о состоянии российской экономики — о рецессии, о крайне негативных сценариях.

Режим контролируемого хаоса, который там держится, долго не протянет. Я знаю и надеюсь, что 2026 год может стать последним годом Путина как диктатора. А не станет Путина — не станет и Лукашенко.

Чтобы ответить образно: если у Кощея Бессмертного игла в яйце, то «лукашенковская игла» лежит где-то в чемоданчике Путина в Кремле. То есть бояться Лукашенко нужно прежде всего за судьбу путинского режима. Плюс надо учитывать, что пока между ним и администрацией Трампа сохраняется достаточно уважительный коммуникационный тон. Трамп пока не угрожает Лукашенко — он прекрасно понимает, что Лукашенко не субъект.

Если Россия решит атаковать страны Балтии, Сувалкский коридор или повторить удар по Украине — Лукашенко уже не способен это остановить. Он не субъект в диктаторской межгосударственной иерархии. Это, что называется, «вассал моего вассала». Он всего лишь путинский вассал. Поэтому повторю: он боится за сохранение режима Путина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com