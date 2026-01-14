закрыть
Военный эксперт: Трамп готов к военной операции против Ирана

4
  14.01.2026, 15:21
  • 2,546
Военный эксперт: Трамп готов к военной операции против Ирана

Удары по центрам управления способны вызвать хаос внутри режима аятолл.

превысило многие тысячи. На этом фоне президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о поддержке иранского народа и предупреждал, что режим аятолл понесет расплату за убийства протестующих.

Возможна ли военная операция США против иранского режима?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Дистанционная военная операция — да. Я считаю, что это вполне возможно, и это произойдет уже в январе. Здесь максимально нужно воспользоваться той ситуацией, которая сложилась, и сделать это в течение недели, максимум двух.

Дистанционная операция означает использование таких средств, как бомбардировщики и стратегические ракетоносцы, например B-52. Возможно, американские воздушные силы получат поддержку от воздушных сил ЦАХАЛа, то есть Израиля.

— Что именно может включать «решительный ответ» Трампа?

— Это может быть комбинированный удар ракетными средствами сухопутного назначения, морского базирования и авиабазирования по Ирану — по ключевым объектам Корпуса стражей Исламской революции, другим силовым структурам, государственным объектам, центрам управления и так далее. Это может быть действительно массированный удар именно по силовой компоненте Ирана.

В свою очередь, это в значительной степени мотивирует самих протестующих, а также мотивирует ряд иранских силовиков переходить на сторону протестующих. То есть произойдет внутренняя хаотизация. Именно дистанционно Соединенные Штаты могут влиять на ситуацию в Иране, особенно на нынешнем пике сопротивления против режима аятолл. Я считаю, это вполне возможно.

