Европа дистанцируется от «Совета мира» Трампа

Европа дистанцируется от «Совета мира» Трампа1
- 22.01.2026, 16:38
Особое беспокойство вызвало приглашение к участию Путина и Лукашенко.
Европейские союзники США все более настороженно относятся к инициативе президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира», задуманного как механизм урегулирования конфликтов после войны в Газе. Если поначалу лидеры ЕС приветствовали объявление о мирной сделке на Ближнем Востоке, то по мере прояснения деталей проекта энтузиазм заметно угас, пишет POLITICO (перевод — сайт Charter97.org).
Опасения вызвал устав Совета, который, по данным европейских дипломатов, не содержит прямых упоминаний Газы и наделяет структуру широким мандатом по разрешению глобальных конфликтов. Критики опасаются, что Совет может превратиться в «теневую ООН» и подорвать роль действующих международных институтов.
Особое беспокойство в Европе вызвало приглашение к участию Путина, а также требование внести не менее $1 млрд для получения постоянного места в Совете. Эти условия стали серьезным политическим препятствием для ряда стран.
Франция отказалась от участия, заявив, что инициатива выходит за рамки Газы и ставит под вопрос роль ООН. Нидерланды также отклонили приглашение. В Италии премьер Джорджа Мелони взяла паузу для изучения условий, столкнувшись с разногласиями внутри правящей коалиции и сомнениями в конституционной допустимости участия. Великобритания пока не дала согласия, офис премьера Кира Стармера выразил обеспокоенность участием Путина и Лукашенко.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему трудно представить совместную работу с Россией в одном формате. Тем временем около 35 из 50 приглашенных стран уже согласились присоединиться к Совету. Среди них — Беларусь, Венгрия, Казахстан, Вьетнам, а также ряд государств Ближнего Востока и Азии.
Несмотря на неоднозначную реакцию Европы, Белый дом подтверждает, что Трамп намерен активно продвигать инициативу на Всемирном экономическом форуме в Давосе.