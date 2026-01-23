Украинский летчик рассказал, почему российские самолеты разваливаются в воздухе
23.01.2026, 14:15

10,378

Роман Свитан

На них лучше не летать.

Российские авиакомпании в 2026–2027 годах получат расконсервированные старые самолеты для «поддержания растущего пассажиропотока». Насколько опасно летать на «возрастных» самолетах? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Есть такое понятие, как авиаресурс. Пока он не выработан, безопасность сохраняется после определенных манипуляций: регламентного ремонта, проведенных испытаний в воздухе. Такие самолеты свой авиаресурс могут еще долетать

Однако неспроста эти самолеты ставили на «прикол». Они ставились в основном из-за того, что авиаресурс некоторых узлов и агрегатов был выработан. Данные самолеты просто не смогли дальше продолжать выполнять задачи. Их поставили на «прикол» под дальнейшее использование в качестве «авроры» — под разборку. То есть половина самолетных узлов и агрегатов ресурс исчерпала, а половина еще нет. И вот чтобы его полностью на ноль не умножить, самолет где-то ставят в стороночке и он стоит.

Что делают россияне сейчас? Они продлевают авиаресурс узлов и агрегатов решением своих инженеров. Может там двигатель тысячу часов выработал, а потом инженер пишет: «Давайте он будет работать не тысячу, а давайте полторы тысячи. Я на него посмотрел, на зуб попробовал, ну пусть летит до поломки». Это сейчас будет большой проблемой. Самолеты становятся аварийно опасными. На них лучше в этом случае не летать.

— В 2022-ом году правительство РФ утвердило комплексную программу по строительству отечественных самолетов на замену западным. Согласно плану должны был выпустить 127 самолетов различных типов. На деле флот гражданской авиации пополнился лишь 13 новых бортов. Почему план провалился?

— Он и не мог быть выполнен изначально. Потому что авиационная промышленность РФ не потянет производство новых самолетов. Это не Советский Союз. СССР мог себе позволить производство транспортной авиации, гражданской. Когда на площадках многих республик были расположены производства узлов и агрегатов, крупные узловые сборки, допустим, уже самолета. Казанский завод как-то производил крупную узловую сборку. А остальные узлы и агрегаты были разбросаны от Беларуси до Монголии.

На данный момент они просто не могут этого сделать. Да, некоторые связи есть, вот «Белавиа» что-то производит, поставляет россиянам на тот же Казанский авиазавод. А с Украиной связи нет. И они запустить производство двигателей на Запорожском авиазаводе не могут. А таких узлов и агрегатов иногда тысячи в самолете.

Самолет — это очень сложная машина. Потому россияне просто не смогли заместить, не то что там импортные самолеты, они просто не смогли заместить производство узлов и агрегатов для той техники, которую в свое время собирал СССР. И не смогут они. Это провальная тема. На данный момент они будут зависеть полностью от закупки авиатехники за рубежом: «Боинги», Airbus. Может быть, как-то они подтянутся, если вступят в кооперацию с китайцами. Ну а китайцам зачем они нужны? У китайцев своя замкнутая система. Потому, с точки зрения целесообразности авиационной отрасли, россиянам стоит про нее забыть.

После развала РФ (а она развалится однозначно) ни одна республика, оставшаяся после Российской империи, не сможет производить масштабно самолеты. Одна Украина сможет, вот конструкторское бюро Антонова начало производить самолеты, и мы продолжим это делать. Двигатели наши, наша крупноузловая сборка, часть будем закупать за границей. Но мы справимся, уже после войны. Россиянам же тут ничего не светит.

