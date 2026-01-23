Александра Герасименя: Есть идея, которая объединяет тысячи белорусов
23.01.2026, 13:57

Александра Герасименя

Фото: charter97.org

Белорусский народ начал свою борьбу задолго до 2020 года.

В Варшаве состоялась презентация книги известного американского писателя Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора». Центр Анджея Вайды, в котором 16 января прошло мероприятие, был переполнен.

Трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя поделилась своими впечатлениями от презентации и рассказала, в чем уникальность новой книги Юрия Фельштинского:

— Книга вызвала живой интерес у людей, зал был переполнен, некоторым пришлось даже стоять. Люди с интересом принимали участие в дискуссии, были активны, задавали вопросы, и продолжали бы дальше, но три часа пролетели как одно мгновение и пришлось заканчивать мероприятие. Все расходились воодушевленными и наполненными. Может, потому что встречу вел ксендз Вячеслав Борок, и своими словами напутствия вселил людям надежду и веру. Может, потому что в книге через историю Натальи Радиной каждый смог увидеть свою историю борьбы, почувствовал себя не одиноким в ней. Одно я вам скажу точно: людям нужны такие встречи, мы хотим быть частью чего-то большего, и как сказал ксендз Вячеслав Борок, нам всем нужно объединяться вокруг общей идеи, а эта книга — возможность объединить тысячи людей, абсолютно разных по своему мировоззрению, вероисповеданию, роду деятельности, но которые объединены одной единственной целью — увидеть Беларусь как европейское государство, вольное и независимое!

Мне очень нравится эта книга. И не потому, что она о моей подруге Наталье Радиной, и не потому, что в книге есть глава и обо мне. А по той причине, что книга «Беларусь Натальи Радиной» — это своего рода учебник истории сопротивления белорусов диктатуре, написанный очень простым и доступным языком. Через историю и жизнь Наташи понимаешь, что белорусы начали бороться за свободу не в 2020 году, а гораздо, гораздо раньше.

