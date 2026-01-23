Скарлетт Йоханссон и другие звезды Голливуда начали войну с ИИ

Скарлетт Йоханссон и другие звезды Голливуда начали войну с ИИ7
- 23.01.2026, 14:12
Они подписали открытое письмо.
Голливудские звезды, включая Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт, выступили с резкой критикой в адрес технологических компаний, обвинив их в «краже» авторских произведений для обучения моделей искусственного интеллекта. Они подписали открытое письмо под лозунгом «Воровство — не инновация», пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Среди подписантов также создатель сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган, актеры Джозеф Гордон-Левитт и Оливия Манн, а также писатель Джонатан Франзен.
В письме утверждается, что американское творческое сообщество играет ключевую роль в экономике страны, однако крупные IT-компании используют произведения авторов без разрешения и соблюдения авторского права. «Кража нашей работы — это не прогресс и не инновация. Это воровство, и точка», — говорится в заявлении.
Авторы письма подчеркивают, что существует этичная альтернатива — лицензионные соглашения и партнерства, которые уже применяют некоторые ИИ-компании. По их словам, развитие искусственного интеллекта возможно без нарушения прав создателей контента.