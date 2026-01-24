«Лукашенко рискует получить копытом в лоб»23
- 24.01.2026, 15:33
- 42,040
Белорусов возмутило решение диктатора.
Лукашенко вчера подписал указ о повышении коммунальных тарифов.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях резко отреагировали на решение диктатора. Приводим некоторые из них:
«Молодец. Чем хуже, тем быстрее...».
«Тварь! Это он называется «пенсии повысил».
«Где наши выплаты с продажи торфа, древесины, гранита, хлористого калия, нефтепродуктов, транзита? Как в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Норвегии и других странах?»
«Без смены этой власти дальнейшая жизнь будет только ухудшаться. Беларуси необходима интеграция с Европейским Союзом!»
«Тот, кто доит пустое вымя - рискует получить копытом в лоб». Народная мудрость».
«Непросто же так пенсию поднимут «на 10%». Добавят 10%, а заберут 30%».