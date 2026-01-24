«Лукашенко рискует получить копытом в лоб» 23 24.01.2026, 15:33

42,040

Белорусов возмутило решение диктатора.

Лукашенко вчера подписал указ о повышении коммунальных тарифов.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях резко отреагировали на решение диктатора. Приводим некоторые из них:

«Молодец. Чем хуже, тем быстрее...».

«Тварь! Это он называется «пенсии повысил».

«Где наши выплаты с продажи торфа, древесины, гранита, хлористого калия, нефтепродуктов, транзита? Как в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Норвегии и других странах?»

«Без смены этой власти дальнейшая жизнь будет только ухудшаться. Беларуси необходима интеграция с Европейским Союзом!»

«Тот, кто доит пустое вымя - рискует получить копытом в лоб». Народная мудрость».

«Непросто же так пенсию поднимут «на 10%». Добавят 10%, а заберут 30%».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com