1 мая 2026, пятница, 14:35
«Лукашенко рискует получить копытом в лоб»

23
  • 24.01.2026, 15:33
  • 42,040
Белорусов возмутило решение диктатора.

Лукашенко вчера подписал указ о повышении коммунальных тарифов.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях резко отреагировали на решение диктатора. Приводим некоторые из них:

«Молодец. Чем хуже, тем быстрее...».

«Тварь! Это он называется «пенсии повысил».

«Где наши выплаты с продажи торфа, древесины, гранита, хлористого калия, нефтепродуктов, транзита? Как в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Норвегии и других странах?»

«Без смены этой власти дальнейшая жизнь будет только ухудшаться. Беларуси необходима интеграция с Европейским Союзом!»

«Тот, кто доит пустое вымя - рискует получить копытом в лоб». Народная мудрость».

«Непросто же так пенсию поднимут «на 10%». Добавят 10%, а заберут 30%».

