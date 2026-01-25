У Лукашенко подтвердили, что он боится закончить как Мадуро

У Лукашенко подтвердили, что он боится закончить как Мадуро32
- 25.01.2026, 8:38
Диктатора неожиданно «сдал» придворный пропагандист.
Александр Лукашенко 23 января в обход Минобороны и Генштаба поднял по тревоге мехбригаду на Витебщине, потому что видит «ситуацию в мире» и боится закончить как Мадуро. Такое объяснение дал внезапной проверке воинского соединения пропагандист СТВ Григорий Азаренок, пишет «Зеркало».
Ведущий провластного телеканала отметил, что команду Александр Лукашенко лично отдал командиру бригады.
— Почему это было сделано? Ну, мы видим <…> ситуацию в мире, когда пытаются разъединить, что называется, элиты и первое лицо. Ну, в Венесуэле это было, — рассказал Азаренок.
В этом контексте Азаренок упомянул, что после событий в Венесуэле, где спецназ США задержал и доставил в Нью-Йорк лидера страны Николаса Мадуро, оппоненты диктатора рассуждали, что и беларусские элиты могут «сговориться и против Лукашенко как-то выступить».