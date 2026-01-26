Авианосная ударная группа США прибыла на Ближний Восток 7 26.01.2026, 22:08

Иран под прицелом?

Авианосная ударная группа США USS Abraham Lincoln переместилась в Индийский океан и теперь находится в зоне ответственности Центрального командования, в компетенцию которого входят военные операции на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила телекомпания CNN в понедельник, 26 января.

Таким образом авианосец сможет принять участие в потенциальных операциях США, направленных против Ирана.

Авианосная ударная группа обычно включает авианосец, ракетные крейсеры, зенитные корабли и противолодочные эсминцы или фрегаты.

В то же время СNN отмечает, что окончательное решение по Ирану еще не принято — хотя президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанести по Ирану авиаудары. Союзники призывают США воздержаться от любых военных действий, отмечает телеканал.

Как сообщал Charter97.org, ВВС США также перебрасывают на Ближний Восток грузы с военного аэродрома в Техасе.

14 января Reuters сообщало, что США могут вторгнуться в Иран в течение 24 часов. Издание ссылалось на слова двух европейских чиновников, однако тоже отмечало, что окончательного решения о масштабах и сроках операции еще не было.

15 января канал NBC News со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что президент США Дональд Трамп выразил пожелание относительно «быстрого и решительного» удара по Ирану, чтобы Штаты не втягивались в долгую войну.

25 января оппозиционное иранское издание Iran International написало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи на фоне опасений американского удара спрятался в подземном бункере.

26 января журнал Time сообщал, что всего за два дня — 8−9 января — иранские спецслужбы могли убить до 30 тысяч протестующих.

С конца 2025 года в Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране с предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты — риала.

В протестах приняли участие даже те регионы страны, которые ранее считались лояльными к действующему режиму.

