Роман Свитан: В ответ должен последовать удар по Москве 6 29.01.2026, 21:16

Роман Свитан

Военный эксперт призвал зеркально отвечать на атаки по Украине.

Силы обороны Украины сообщили о сбитых российских боевых самолетах на разных направлениях, один из них — в районе острова Змеиный.

Что сейчас известно о ликвидации российских самолетов?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном.

— На данный момент Генштабом ВСУ подтверждено уничтожение одного самолета. Второй самолет мог потерпеть крушение или быть поражен. Два борта были повреждены, один из них упал вместе с экипажем, и экипаж погиб — это подтвердил Генштаб.

Подтверждение Генштаба появляется после расшифровки средств оперативного контроля. Можно говорить о том, что один из самолетов упал.

Один самолет был поврежден на Курском направлении, второй — в районе острова Змеиный. Это работа средств поражения ВСУ, которые в последнее время были переданы нашими партнерами для наступательных операций — либо по территории противника, либо над акваторией Черного моря.

Это могут быть ракетные засады или стрельба «навскидку», это могут быть Patriot, работающие в маневренном режиме, может быть и другая система с большей дальностью перехвата российских истребителей.

Кроме того, нам передается немалое количество самолетов, которые могут заходить с ракетами дальнего перехвата. Это могут быть Mirage, F-16. Ракета AIM-120, которую мы давно запрашивали, тоже могла выполнить определенную боевую задачу. Украинские возможности по уничтожению российской техники наращиваются.

— Зачем Су-34 оккупантов находился возле легендарного острова Змеиный — какую задачу он выполнял?

— Направление острова Змеиный говорит о том, что Су-34 — это фронтовой бомбардировщик. Основная его цель — сброс бомб. Он мог сбрасывать корректируемые авиационные бомбы — КАБы — по направлению Одесской области. Это направление в основном на Затоку, на Дунай, на Днестр. У Украины там экономическая составляющая, определенный трафик, экономические грузы именно туда и идут. А в последнее время наносятся удары по одесским портам, по морскому трафику, в том числе по рекам Дунайской и Днестровской групп. Поэтому, думаю, такая задача и стояла.

Либо работа КАБами, либо ракетами. Су-34 используют ракеты Х-59, Х-69, которые тоже могут применяться. Это уже большие дальности, сотни километров, для точечного уничтожения морского трафика.

Но его перехватили. Я так думаю, Су-34 неоднократно заходил на этот боевой курс, просто отрабатывал направление. В итоге было принято решение его перехватить. Скорее всего, либо были развернуты ЗРК, о которых я уже говорил, для работы в режиме ракетной засады, стрельбы «навскидку», либо отработала украинская авиация. Тем более рядом Румыния — она может помогать своими аэродромами и особенно радиолокационными данными через систему Link-16.

— Вы упомянули, что российская авиация массово применяет КАБы, в том числе на фронте. Что необходимо украинской ПВО для успешной борьбы с российской авиацией, в том числе для защиты от ударов КАБами?

— Да, действительно. Основное оружие для проламывания рубежей обороны ВСУ у оккупантов — это свободнопадающие авиационные бомбы. Но так как российские самолеты не могут беспрепятственно заходить в наш театр боевых действий, они используют те же бомбы с системами корректировки и планирования — КАБы.

Они сбрасываются с дальности 50–70 километров, но при этом самолеты вынуждены выходить на высоты от 10 километров и выше. То есть любой российский самолет, подходящий для сброса КАБа, «светится как новогодняя елка». Его можно сбить, если есть средства поражения с дальностью порядка 100 километров. Это Patriot, это SAMP/T, это модернизированные С-300 с новыми ракетами. Есть ракеты под С-300 с дальностью до 200 километров. С-200 может перехватывать цели до 250 километров — тоже, кстати, неплохой был комплекс в свое время. Плюс авиационные средства поражения — ракеты типа MICA, AIM-120, дальностью 100–120 километров, плюс AIM-120D, которая может перехватывать цели до 150 километров.

Если эти средства появятся у Украины в достаточном количестве, мы можем обеспечить безопасность от применения КАБов по нашей территории — отодвинуть российскую авиацию на безопасную дистанцию. Главное — дальность поражения, примерно 100 километров.

— Владимир Зеленский недавно заявил об успешном отражении атаки «Шахедов» на Киев. Что нужно ВСУ для более эффективной борьбы с дронами оккупантов?

— Для борьбы с дронами, которых будет много, нужно создавать плотную фронтовую ПВО малой дальности, которая не даст российским дронам перелетать линию фронта, так называемую бесполетную фронтальную зону.

Для этого нужно достаточное количество экипажей, мобильных групп, пулеметы, зенитки, переносные зенитно-ракетные комплексы, ЗРК малой дальности. Такие комплексы уже передаются Украине. Используются ракеты Р-73 — старые советские, но они применяются. Британцы передали ПЗРК под эти ракеты. Также используются Raven — зенитно-ракетный комплекс малой дальности на базе ракеты ASRAAM, аналога AIM-9.

Плюс необходимы дроны-перехватчики, которые уже разгоняются до 300 км/ч и уничтожают широкий спектр российских и российско-китайских дронов — «Герани» и другие. Узлы и агрегаты у них, конечно, в основном китайские — это все прекрасно знают.

Такая плотная фронтовая ПВО не даст противнику преодолеть линию фронта. Дальше важна объектовая, тыловая ПВО: вертолеты, которые очень хорошо себя показывают, легкомоторная авиация, истребители.

Это много эшелонированная оборона:

— до километра — вертолеты,

— от километра до 3–4 км — легкомоторная авиация,

— выше — истребители. Они будут перехватывать дроны и крылатые ракеты, прорвавшиеся вглубь территории.

Плюс необходимы ЗРК средней и большой дальности для объектовой ПВО. В итоге получается много эшелонированная, мозаичная система, которая позволяет прикрыть до 500 тысяч квадратных километров неоккупированной территории Украины от аэро целей российских оккупантов.

Проблема остается в баллистике. От баллистических ракет можно защититься только двумя способами: противоракетными противобаллистическими комплексами и зеркальными ударами баллистикой. Противоракетных комплексов в мире не существует в таком количестве, чтобы перекрыть территорию уровня Украины.

Поэтому главное — зеркальные удары баллистикой. Их у Украины пока нет. На любой баллистический удар России по Украине должен следовать баллистический удар по Москве. Тогда, мягко говоря, у россиян пропадет желание применять такие средства поражения.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com