Украинский командир потроллил Герасимова 2 29.01.2026, 17:05

Роман Ковалев

Роман Ковалев записал видео из Купянска-Узлового.

Командир батальона ВСУ Роман Ковалев записал видео, на котором говорит, что находится в центре Купянска-Узлового на фоне Дома культуры. Автор называет дату съёмки — 29 января, и отмечает, что не надел бронежилет, поскольку город контролируют украинские вооружённые силы.

О захвате Купянска-Узлового, расположенного на восточном берегу Оскола к югу от Купянска, в прошедший вторник сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. По оценкам независимых военных экспертов, доклад генерала не соответствует действительности.

