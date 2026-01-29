Украинский командир потроллил Герасимова

Украинский командир потроллил Герасимова2
- 29.01.2026, 17:05
Роман Ковалев записал видео из Купянска-Узлового.
Командир батальона ВСУ Роман Ковалев записал видео, на котором говорит, что находится в центре Купянска-Узлового на фоне Дома культуры. Автор называет дату съёмки — 29 января, и отмечает, что не надел бронежилет, поскольку город контролируют украинские вооружённые силы.
О захвате Купянска-Узлового, расположенного на восточном берегу Оскола к югу от Купянска, в прошедший вторник сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. По оценкам независимых военных экспертов, доклад генерала не соответствует действительности.