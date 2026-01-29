закрыть
6 мая 2026, среда, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский командир потроллил Герасимова

2
  • 29.01.2026, 17:05
  • 10,298
Украинский командир потроллил Герасимова
Роман Ковалев

Роман Ковалев записал видео из Купянска-Узлового.

Командир батальона ВСУ Роман Ковалев записал видео, на котором говорит, что находится в центре Купянска-Узлового на фоне Дома культуры. Автор называет дату съёмки — 29 января, и отмечает, что не надел бронежилет, поскольку город контролируют украинские вооружённые силы.

О захвате Купянска-Узлового, расположенного на восточном берегу Оскола к югу от Купянска, в прошедший вторник сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. По оценкам независимых военных экспертов, доклад генерала не соответствует действительности.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин