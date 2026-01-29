закрыть
6 мая 2026, среда, 19:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Крепость Украина

  • 29.01.2026, 18:16
  • 3,892
Крепость Украина

Как Европа может перевооружить Киев без США.

Европейские страны обсуждают переход от разрозненной военной помощи Украине к долгосрочной стратегии перевооружения, которая не будет зависеть от позиции Вашингтона. Поводом стала неопределенность вокруг будущей роли США на фоне стремления президента Дональда Трампа к скорейшему перемирию с Россией и его скепсиса в отношении обязательств перед Киевом, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

В январе в Париже лидеры более двух десятков стран Европы и Канады собрались в формате так называемой «коалиции желающих», чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Ключевая идея — европейская многонациональная миссия, которая может быть размещена в стране после прекращения огня, а также обязательства, напоминающие пятую статью НАТО. Однако эксперты указывают, что такие гарантии зависят от двух факторов, которые Европа не контролирует, — позиции США и согласия Москвы.

На этом фоне все больше аналитиков сходятся во мнении, что основой сдерживания России должна стать не внешняя миссия, а собственная военная мощь Украины. Речь идет о многолетней программе поддержки, включающей финансирование, совместное производство вооружений, обучение, разведывательное сотрудничество и развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. По замыслу, такая стратегия должна быть рассчитана минимум на пять лет.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже назвала эту цель превращением Украины в «стального дикобраза». Европа постепенно наращивает выпуск вооружений, финансирует производство внутри Украины и на территории ЕС, а также берет на себя все большую роль в обучении украинских военных. При этом для систем, которые Европа не может быстро заменить, например Patriot, союзники по-прежнему закупают технику в США.

Ключевая проблема — деньги. По оценкам The Economist, Украине потребуется около $390 млрд бюджетной и военной поддержки в 2026–2029 годах. Это означает, что европейским странам НАТО придется почти вдвое увеличить текущий уровень помощи — до 0,4% ВВП. Политически это непросто, но эксперты предупреждают, ослабление Украины обойдется Европе куда дороже.

Авторы концепции считают, что Европа уже начала перестраиваться — создаются новые механизмы командования, координации и совместного производства. Вопрос теперь в том, хватит ли у ЕС ресурсов и политической воли, чтобы закрепить безопасность Украины без оглядки на переменчивую политику Вашингтона.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин