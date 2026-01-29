Крепость Украина
- 29.01.2026, 18:16
Как Европа может перевооружить Киев без США.
Европейские страны обсуждают переход от разрозненной военной помощи Украине к долгосрочной стратегии перевооружения, которая не будет зависеть от позиции Вашингтона. Поводом стала неопределенность вокруг будущей роли США на фоне стремления президента Дональда Трампа к скорейшему перемирию с Россией и его скепсиса в отношении обязательств перед Киевом, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
В январе в Париже лидеры более двух десятков стран Европы и Канады собрались в формате так называемой «коалиции желающих», чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Ключевая идея — европейская многонациональная миссия, которая может быть размещена в стране после прекращения огня, а также обязательства, напоминающие пятую статью НАТО. Однако эксперты указывают, что такие гарантии зависят от двух факторов, которые Европа не контролирует, — позиции США и согласия Москвы.
На этом фоне все больше аналитиков сходятся во мнении, что основой сдерживания России должна стать не внешняя миссия, а собственная военная мощь Украины. Речь идет о многолетней программе поддержки, включающей финансирование, совместное производство вооружений, обучение, разведывательное сотрудничество и развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. По замыслу, такая стратегия должна быть рассчитана минимум на пять лет.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже назвала эту цель превращением Украины в «стального дикобраза». Европа постепенно наращивает выпуск вооружений, финансирует производство внутри Украины и на территории ЕС, а также берет на себя все большую роль в обучении украинских военных. При этом для систем, которые Европа не может быстро заменить, например Patriot, союзники по-прежнему закупают технику в США.
Ключевая проблема — деньги. По оценкам The Economist, Украине потребуется около $390 млрд бюджетной и военной поддержки в 2026–2029 годах. Это означает, что европейским странам НАТО придется почти вдвое увеличить текущий уровень помощи — до 0,4% ВВП. Политически это непросто, но эксперты предупреждают, ослабление Украины обойдется Европе куда дороже.
Авторы концепции считают, что Европа уже начала перестраиваться — создаются новые механизмы командования, координации и совместного производства. Вопрос теперь в том, хватит ли у ЕС ресурсов и политической воли, чтобы закрепить безопасность Украины без оглядки на переменчивую политику Вашингтона.