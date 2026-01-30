Зеленский: Россия переключилась на атаки по логистике и узловым станциям 5 30.01.2026, 23:39

Армия РФ прекратила удары по энергетике Украины, но усилила по логистическим объектам.

ВС РФ пока соблюдают энергетическое перемирие, о котором договорились с президентом США Дональдом Трампом. Сейчас агрессор сосредоточился на обстрелах железнодорожной инфраструктуры Украины.

Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в обращении к украинцам вечером 30 января.

По его данным, минувшей ночью не фиксировались удары по объектам энергетики. Исключением стала Донецкая область, где был нанесен авиаудар по газовой инфраструктуре.

По словам главы государства, РФ переключилась на атаки по логистике и узловым станциям. В частности, утром на территории Днепропетровской области был поражен специальный вагон-электростанция «Укрзализныци».

Президент также отметил, что в течение дня продолжались привычные атаки дронами, авиабомбами и ракетами. В Харьковской области баллистический удар пришелся по складам американской компании Philip Morris, что привело к масштабному пожару. Под обстрелами оказались Никополь, Херсон, а также приграничные районы Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Зеленский напомнил, что Украина придерживается зеркального подхода и, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны России, не наносила ударов по российским энергетическим объектам, подтверждая готовность соблюдать договоренности.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко также заявила, что Россия целенаправленно бьет по логистическим маршрутам, осуществляя сознательный террор против гражданской инфраструктуры и населения.

По ее словам, за последние 24 часа противник нанес семь ударов дронами по объектам железной дороги. Сильные повреждения получила инфраструктура станции Синельниково: пострадали вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети, административные и производственные здания. При этом, как подчеркнула глава правительства, обошлось без пострадавших.

В целях безопасности «Укрзализныця» была вынуждена сохранить ограничения движения между Днепром и Запорожьем. Все поезда, которые должны были отправляться из Запорожья, временно отправляются из Днепра, а пассажиров вечерних рейсов доставляют автобусными трансферами.

29 января американский президент Дональд Трамп заявил, что лично обратился к диктатору РФ Владимиру Путину с просьбой временно прекратить удары по украинским городам в период сильных морозов и получил согласие. Зеленский подтвердил наличие договоренностей об энергетической паузе, достигнутых в ходе обсуждений в Абу-Даби.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что Россия согласилась воздержаться от ударов до 1 февраля, объяснив это созданием благоприятных условий для переговоров.

Отметим, что, по данным украинских метеорологических служб, после окончания энергетического перемирия в стране ожидается резкое похолодание с понижением температуры до -28 градусов.

