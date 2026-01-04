Мадуро начнет «сдавать» своего подельника Лукашенко 2 Телеграм-канал «Ник и Майк»

4.01.2026, 9:38

6,824

США узнают много интересного о белорусском диктаторе.

И еще несколько тревог синепалого.

1. Отдельная тревога, что Мадуро жив. Его не получилось вывезти, а сам он попал в руки американцев и может рассказать много интересного.

Беларусь давно и плотно пытается встроиться в мировой рынок торговли наркотиками. В том числе поэтому, а не только ради торговли оружием, синепалый ездил в Мьянму, которая является важным узлом производства.

После кидка дружеской Венесуэлы на 1 млрд из возможных точек пересечения оставались только наркотики. Тем более в окружении синепалого есть ближайшие родственники с такой зависимостью. В общем, возглавить такое денежное направление – это серьезное влияние и возможности. Его поездки в страны типа Индонезии тоже не с проста. Не хоккей же там развивать.

Товарищи из ГУБОПиКа, которые крышевали наркоиндустрию в Беларуси, тоже могут задуматься. В том числе умельцы по орудованию дубинками в противостоянии со стеклянными витринами.

Короче, во дворце с нетерпением будут ждать первых допросов Мадуро. Мы – тоже.

2. Ну и как не вспомнить про визиты Келлога и Коула, которые приезжали Минск не только на переговоры. Или даже совсем не на переговоры. План резиденции изнутри – хорошее подспорье для быстрых операций.

Только и остается, что высказывать резкое осуждение капслоком устами Массандры.

3. Если вспомнить, как переворот в Казахстане застопорил план транзита власти, то внимательно смотрит за тем, как будет разворачиваться американский трек. Лекарство от спасения от ожирения тоже теперь заиграло новыми красками.

4. Последняя тревога – народная любовь, которая давно ушла в область отрицательных значений. Именно поэтому таким режимам нужны безудержные репрессии. Видео констатирует: никто не будет защищать ни Мадуро, ни синепалого. Они просто всем давным-давно надоели.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

