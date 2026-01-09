закрыть
10 января 2026, суббота, 0:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лондон демонстрирует Кремлю готовность применить силу

1
  • 9.01.2026, 16:56
  • 3,520
Лондон демонстрирует Кремлю готовность применить силу

Великобритания не исключает участия в дальнейших операциях по перехвату судов.

Великобритания предупредила Россию о готовности ужесточить действия против так называемого «теневого флота» Москвы. Поводом стало участие Лондона в операции, в ходе которой американские силы задержали в Северной Атлантике российский танкер «Маринера», находившийся под санкциями США, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщили на Даунинг-стрит, Великобритания не исключает участия в дальнейших операциях по перехвату судов, используемых для обхода международных санкций. Премьер-министр страны Кир Стармер в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что «можно сделать больше» для защиты Крайнего Севера и районов Северной Атлантики, а также для сдерживания «все более агрессивной России».

Канцлер герцогства Ланкастерского достопочтенный Пэт Макфэдден подчеркнул, что Лондон и его союзники должны быть готовы применять не только «мягкую», но и «жесткую» силу. По его словам, изменившаяся международная обстановка требует более решительных действий для демонстрации лидерства.

В правительстве Великобритании заявили, что страна уже играет ведущую роль в санкционном давлении на «теневой флот», который, по оценкам, насчитывает сотни устаревших судов с непрозрачной структурой собственности, перевозящих нефть и газ. Такие суда, помимо России, используют также Иран и Венесуэла.

Эксперты ожидают усиления операций против этих танкеров. Бывший контр-адмирал ВМС США Майк Хьюитт отметил, что санкции будут эффективны только в случае реального перехвата и остановки судов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив