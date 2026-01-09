Лондон демонстрирует Кремлю готовность применить силу 1 9.01.2026, 16:56

3,520

Великобритания не исключает участия в дальнейших операциях по перехвату судов.

Великобритания предупредила Россию о готовности ужесточить действия против так называемого «теневого флота» Москвы. Поводом стало участие Лондона в операции, в ходе которой американские силы задержали в Северной Атлантике российский танкер «Маринера», находившийся под санкциями США, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщили на Даунинг-стрит, Великобритания не исключает участия в дальнейших операциях по перехвату судов, используемых для обхода международных санкций. Премьер-министр страны Кир Стармер в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что «можно сделать больше» для защиты Крайнего Севера и районов Северной Атлантики, а также для сдерживания «все более агрессивной России».

Канцлер герцогства Ланкастерского достопочтенный Пэт Макфэдден подчеркнул, что Лондон и его союзники должны быть готовы применять не только «мягкую», но и «жесткую» силу. По его словам, изменившаяся международная обстановка требует более решительных действий для демонстрации лидерства.

В правительстве Великобритании заявили, что страна уже играет ведущую роль в санкционном давлении на «теневой флот», который, по оценкам, насчитывает сотни устаревших судов с непрозрачной структурой собственности, перевозящих нефть и газ. Такие суда, помимо России, используют также Иран и Венесуэла.

Эксперты ожидают усиления операций против этих танкеров. Бывший контр-адмирал ВМС США Майк Хьюитт отметил, что санкции будут эффективны только в случае реального перехвата и остановки судов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com