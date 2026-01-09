The Telegraph: Режим в Тегеране теряет контроль 9.01.2026, 17:32

На улицах звучат призывы к свержению тирании мулл.

Начало 2026 года стало одним из самых тяжелых периодов для иранских властей за последние десятилетия. По всей стране вспыхнули массовые антиправительственные протесты — самые масштабные со времен гибели активистки Махсы Амини в 2022 году. В протестах участвуют представители самых разных слоев общества — от торговцев и рабочих до студентов и пенсионеров, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

На улицах звучат призывы к свержению духовенства, восстановлению монархии и установлению свобод. Акции охватили страну от побережья Каспийского моря до Персидского залива. Хотя экономический кризис остается катализатором недовольства, сами протестующие подчеркивают, что речь идет не столько о ценах и инфляции, сколько о борьбе за освобождение от теократического режима.

Ситуацию для Тегерана усугубляют внешние факторы. Потеря ключевых союзников и логистических каналов, в том числе через Венесуэлу, серьезно ударила по возможностям Ирана обходить санкции, финансировать союзные группировки и поддерживать военную промышленность. Москва, один из главных партнеров, сосредоточена на собственных проблемах и не в состоянии компенсировать эти потери.

Внутри страны власти отвечают на протесты жесткими репрессиями. Сообщается о переполненных тюрьмах, многочисленных жертвах и рейдах в больницах. По данным правозащитников, в 2025 году число казней в Иране удвоилось, что свидетельствует о нарастающей нестабильности, а не о силе режима.

Большинство населения не помнит эпоху шаха и воспринимает главным источником угнетения именно религиозную власть. Дополнительным фактором неопределенности становится вопрос преемственности: 86-летний аятолла Али Хаменеи стареет, а возможная передача власти его сыну вызывает все больше раздражения в обществе.

Экономика страны стремительно ухудшается. Инфляция растет, валюта падает, фиксируются случаи бегства капитала и дезертирства в силовых структурах. Эксперты все чаще сходятся во мнении, что нынешний режим может не пережить ближайшие годы и, вероятно, завершит свое существование не позднее смерти верховного лидера.

