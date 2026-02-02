Алексей Мельник: Россия установила в Беларуси ретрансляторы для «Шахедов» 9 2.02.2026, 22:01

Фото: Getty Images

Они могут выглядеть как обычные гражданские фуры.

Появление российских дронов над Волынской и Ровенской областями Украины вызвало вопросы о новых схемах управления атаками. Все чаще звучит версия о том, что Россия использует территорию Беларуси для наведения БПЛА вглубь страны.

Действительно ли российские «Шахеды» при ударах по Украине могут управляться с территории Беларуси? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Существует предположение, почему маршруты российских «Шахедов», которые атакуют западные области Украины, проходят вблизи белорусской границы. Технически, чтобы управлять этими дронами в условиях противодействия системам РЭБ (радиоэлектронной борьбы — Прим. Charter97.org), как раз используются либо ретрансляторы, либо воздушные платформы. Когда идут такие группы дронов, должен быть дрон-ретранслятор или же самолет-ретранслятор, как А-50, которые дислоцировались на территории Беларуси.

Одной из причин маршрутов российских дронов может быть расположение вышек-ретрансляторов либо мобильных ретрансляторов на территории Беларуси, где они находятся в абсолютно безопасной ситуации.

— Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что операторы дронов также находятся на территории Беларуси. Так ли это?

— Подтверждений этим фактам нет. Я бы не говорил, что именно операторы дронов могут находиться на территории Беларуси, хотя этого исключать нельзя. Хотя Украина воздерживается от резких оценок, тем более от резких действий, но территория Беларуси, как мы видим с 2022 года и раньше, находится практически в полном распоряжении Путина для войны против Украины.

— Что представляют собой ретрансляторы управления дронами и где они могут быть размещены в Беларуси?

— Во-первых, это могут быть российские военные автомобили, на которых установлены антенны. Эта антенна никогда не находится в движении. Иногда автомобиль выходит в поле, потому что ему, как правило, нужна открытая местность. Если это достаточно высокая антенна, ретранслятор может работать из закрытого участка — лесного массива. В любом случае — это военный автомобиль. Он может быть либо с белорусскими номерами, либо с российскими, либо вообще без номеров. Но при этом на нем обязательно должна присутствовать антенна.

Не исключаю, что, скорее всего, россияне будут прибегать совместно к определенной маскировке — начиная от каких-то чехлов и вплоть до того, что внешне этот автомобиль может даже не отличаться от какой-то гражданской фуры. Еще это может быть смонтировано под тентом. Если они серьезно относятся к маскировке, это могут быть гражданские фуры, ничем не отличающиеся и неприметные на дороге.

— Как Украина должна реагировать на фактическое участие режима Лукашенко в войне на стороне России?

— Мне кажется, что Украина будет и дальше ограничиваться политико-дипломатическими средствами.

Даже в тот момент, когда с территории Беларуси применялось оружие против Украины, велись обстрелы, дислоцировались МиГ-25, А-50, даже на том этапе Украина воздерживалась от любых военных акций. Это были исключительно политико-дипломатические методы — санкции.

Как дальше будет развиваться ситуация? Я думаю, что все равно останется в приоритете — не дать повода Путину втянуть Лукашенко в активное военное участие в этой войне.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com