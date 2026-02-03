Трамп похвастался, что Путин согласился не бить по Украине 24 3.02.2026, 10:27

11,740

Дональд Трамп

Фото: AP

Через несколько часов Кремль нанес удар по украинской энергетике.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз похвастался, что российский диктатор Владимир Путин якобы согласился на его просьбу прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете 2 февраля. Уже после этого Россия осуществила новую массированную ракетно-дроновую атаку по Украине, в том числе по энергообъектам.

«Я позвонил президенту Путину, и он согласился. Он сказал, что у них холодно, как и у нас. Возможно, даже холоднее. А Украина — очень холодная страна. Она намного холоднее нас. Возможно, как Канада, или ещё холоднее. Я спросил его, не будет ли он стрелять в течение одной недели никакими ракетами по Киеву или любым другим городам, и он согласился», — заявил Трамп.

Президент США также отметил, что в ближайшее время могут появиться «хорошие новости» относительно процесса прекращения войны России против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com