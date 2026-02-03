Генсек НАТО в Киеве: Мы не хотим нового «Минска» 9 3.02.2026, 12:57

5,968

Марк Рютте

Рютте выступает в Верховной Раде Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев заверил, что Альянс будет продолжать оказывать поддержку Украины и параллельно с этим давить на Россию.

По его словам, будущие мирные договоренности не должны стать повторением Будапештского меморандума или Минских соглашений.

Напомним, издание Financinal Times сообщило, что Украина совместно с Европой и Соединёнными Штатами согласовала многоуровневый механизм реагирования на возможные нарушения Россией будущего режима прекращения огня. По данным издания, Киев договорился с западными партнёрами о том, что любые систематические нарушения перемирия со стороны России будут вызывать скоординированный ответ Европы и США, включая военные меры.

Сообщается, что данный план неоднократно обсуждался в декабре и январе на встречах украинских, европейских и американских официальных лиц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com