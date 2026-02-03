От Лукашенко больше ничего не зависит

Telegram-канал «Письма к дочери»

3.02.2026, 19:55

24,396

Даже Трамп не хочет говорить с ним о перспективах.

Не успели угаснуть акустические волны после доклада американской разведки про плацдарм, а уже Институт изучения войны тоже наябедничал всякие гадости. Доложил о том, что воздушные шары, которые летят к соседям, кажутся обычной контрабандой, только если смотреть на них невооруженным глазом. Что не в контрабанде там дело. Что налеты этих воздушных шаров – это нулевая фаза войны России против НАТО. А кое-кто в этой войне опять же передовой плацдарм.

То есть сигареты для этих шаров – это необязательное обременение. Просто кое-кто же не только мастер больших геополитических маневров. Кое-кто еще крепкий хозяйственник. Поэтому решил сделать на большой геополитике свой маленький гешефт.

Потому что для крепкого хозяйственника никакая копеечка лишней не бывает. Тем более, копеечка солидная. Только за январь польские пограничники изъяли контрабанды на полмиллиона долларов. А сколько они не изъяли?

И этот доклад про нулевую фазу многое, конечно, объясняет. Потому что чисто с практической точки зрения кое-кто мог бы с контрабандой и притормозить. До полного разрешения пограничного вопроса. На открытой границе с Литвой и Польшей больше заработаешь. Те же сигареты можно будет возить в вагонах с удобрениями, а не полагаться на розу ветров.

Но кое-кто притормозить не может. То есть может, но очень ненадолго. Потому что когда союзник просит, кое-кто не может отказать. Да кое-кого может особо и не спрашивают даже.

И если Россия решит отправить в сторону НАТО что-нибудь более взрывоопасное, чем воздушные шары, кое-кто возразить тоже не сможет. Не в его аннексированном состоянии возражать.

И это, кстати, как я тебе говорил, объясняет, почему президент Зеленский больше не боится злить деда. Потому что от деда все равно ничего не зависит. Какой смысл договариваться кое с кем о безопасности границы, если кое-кто все равно никакой безопасности гарантировать не может. Не в его аннексированном состоянии что-нибудь гарантировать.

Ну и получается, что договариваться кое с кем о каких-нибудь средней отдаленности перспективах тоже бесполезно. Во-первых, гарантии истекают. Во-вторых, все равно обманет. А в-третьих, эти перспективы от него не зависят. Поэтому, не в его аннексированном состоянии загадывать на какую-нибудь перспективу.

Кстати, даже Трамп с ним ни о каких перспективах не договаривается, хотя истекающему гаранту этого очень хотелось. Но Трамп договаривается только про конкретное освобождение конкретных заложников. Вот что кое-кто может себе позволить здесь и сейчас, о том Трамп с ним и договаривается.

А для всего остального кое-кто в своем аннексированном состоянии совершенно бесполезен. Хотя кое-кто в любом состоянии бесполезен. Потому что вреда от него всегда было много, а пользы никакой.

