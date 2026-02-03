Испания намерена запретить доступ к социальным сетям подросткам младше 16 лет 3 3.02.2026, 16:21

Такое заявление сделал премьер-министр страны Педро Санчес.

Испания планирует запретить доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет. Платформы будут обязаны внедрить системы проверки возраста, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Правительство Санчеса, коалиция левых сил, не раз выражало обеспокоенность ростом распространения ненависти, порнографии и дезинформации в соцсетях, подчеркивая их негативное влияние на детей.

«Наши дети подвергаются воздействию пространства, в котором им не следовало бы находиться в одиночку… Мы больше не допустим этого», — сказал Санчес на Всемирном саммите в Дубае. «Мы защитим их от цифрового Дикого Запада», — добавил он, призвав другие европейские страны принять аналогичные меры.

В декабре Австралия стала первой страной, запретившей социальные сети для детей младше 16 лет. Ее пример внимательно изучают Великобритания, Франция и другие страны, рассматривающие возрастные ограничения.

Санчес сообщил, что Испания присоединилась к пяти другим европейским странам, образовавшим так называемую «Коалицию цифровой воли» для координации и обеспечения трансграничного регулирования. Первое заседание коалиции состоится в ближайшие дни, однако состав стран в группе пока не раскрывается.

Помимо этого, Испания планирует ввести законопроект, в котором будет предусмотрена ответственность для руководителей соцсетей за незаконный контент и разжигание ненависти, а также криминализировать манипуляции алгоритмами и распространение запрещенных материалов. В числе предложенных мер — система отслеживания онлайн-материалов с пропагандирующих ненависть и эффективная проверка возраста пользователей, «не просто галочки в форме», отметил Санчес.

Законопроект может быть рассмотрен уже на следующей неделе. Прокуроры также изучат возможность расследования нарушений со стороны платформ Grok, TikTok и Instagram.

