«Весной все может измениться» 7 4.02.2026, 9:15

18,032

Призыв о «Томагавках» для Украны может быть услышан.

Дональд Трамп с начала своего второго президентского срока угрожал надавить на Владимира Путина, если тот не пойдет на уступки по окончанию войны. Однако своих обещаний он не выполнил.

Директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал 24 Каналу, что может заставить президента США предпринять жесткие действия против России. Также сенатор-республиканец Линдси Грэм после массированной атаки россиян ночью 3 февраля призвал Дональда Трампа предоставить Украине «Томагавки».

Как Трамп подыгрывает России?

Эпштейн объяснил, что надеялся в начале президентской каденции Трампа, что Путин в конце концов разозлит его и Белый дом начнет принимать жесткие меры против Кремля.

«Однако, к сожалению, Трамп, на вопрос, кто больше всего мешает завершению войны в Украине, назвал Владимира Зеленского, а не Путина», – подчеркнул он.

Трамп остановил военную помощь со стороны США для Украины. Хотя, по мнению директора Renew Democracy Initiative, Джозеф Байден, несмотря на то, что предоставил Киеву поддержку в около 170 миллиардов долларов, мог сделать гораздо больше.

В то же время Трамп переложил бремя помощи Украине на европейские страны, которые теперь должны закупать для нее оружие и технику в США.

«Но европейцы те средства, что тратят на военную помощь, могли бы предоставить на другие нужды Украины. К счастью, Соединенные Штаты оставили предоставление разведданных для украинской стороны. Однако нет гарантий, что это также внезапно не будет остановлено», – подчеркнул он.

Однако существует мнение, что ближе к выборам в Конгресс, которые должны состояться в ноябре 2026 года, Трамп может изменить свое отношение к Путину. Ведь часть и республиканцев, и демократов убеждена, что США должны сильнее давить на Кремль.

«Есть шансы, что Трамп не будет давить на Путина сейчас, но весной все может измениться. Однако в США очень редко, когда избирательный процесс связан с внешней политикой», – предположил Уриэль Эпштейн.

Однако, по его мнению, Трамп может попытаться пойти на такой шаг, чтобы отвлечь американцев от внутренних проблем. Возможно он поймет, что даже большинство избирателей-республиканцев поддерживает именно Украину.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com