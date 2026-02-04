Полиция Кипра подтвердила, что бывший глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер погиб 5 4.02.2026, 18:17

5,274

Владислав Баумгертнер

Тело, ранее найденное на юге острова, опознано по результатам ДНК-экспертизы.

Тело мужчины, обнаруженное 14 января на юге Кипра, принадлежит бывшему главе «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию британских баз на Кипре.

«Тело идентифицировано при помощи анализа ДНК. Оно принадлежит Владиславу Баумгертнеру», — сообщил представитель полиции.

Причина смерти пока не установлена, добавили в полиции.

О пропаже <Владислава Баумгертнера, жившего на Кипре, стало известно 11 января, а на связь он перестал выходить с 7 января. В последний раз сигнал его мобильного телефона зафиксировали в труднопроходимой местности на крутом скалистом побережье. Спустя три дня в этом районе обнаружили тело мужчины, которое, по данным источников петербургского издания «Фонтанка», принадлежало Баумгертнеру. Полиция на тот момент о его гибели не сообщала.

53-летний Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» с 2003 по 2013 год — сначала был коммерческим директором, а затем генеральным. В августе 2013 года его задержали в Минске, куда он приехал на переговоры с тогдашним премьер-министром Михаилом Мясниковичем по поводу продажи калия, и обвинили в злоупотреблении полномочиями. Как отмечало издание The Bell, Баумгертнер стал заложником в российско-белорусской «калийной войне». После трех месяцев, проведенных в СИЗО и под домашним арестом, его передали Москве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com