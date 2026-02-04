«Лукашенко скоро повторит судьбу расстрелянного Чаушеску» 4 4.02.2026, 23:06

Что белорусы говорят о темноте на городских улицах и дорогах.

Белорусы активно отреагировали на то, что белорусские города погрузились во тьму вечером 4 февраля.

Читатели Charter97.org активно комментируют абсурдный приказ Лукашенко. Приводим некоторые из них:

«Какие там рассказывали сказки об избытке электричества когда начинали строить АЭС? за что не возьмутся крепкие хозяйственники результат всегда - пичалька».

«Кора головного мозга ему досталась от дуба...А, шо, Днепр ужо развернули? Космас покорили? Алмазы нашли? Нефть-газ? Фонари главная первостепенная задача, при рвущихся трассах, гнилье в земле, ЖКХ в полной жопе, как и медицина, грошей нет, эканомица в ауте, товары зависли, долг растёт, бюджет крахуется, а оно озабочено фонарями, ему фонарь поставить надоть во всю тупую морду. Какой дурак, с деменцией, чем дальше, тем абсурдней».

«Даўбануць добра гэтаму імбіцылу паміж вачэй, каб аж іскрыла, і будуць яму асвяшчаць фары ўсе з ранку да ранку! Уключаць такі натуральны падсвет кожную нядзелю-паўтары!»

«Минск после маразма Лукашенко погрузился во тьму».

«Скажи дураку Богу молится, так он лоб расшибет. Так и наши потешные энергетики».

«Это отражение состояния души таракана. Чувствует приближение конца гнида плешивая».

«Вся страна уже тридцать лет как погрузилась у калхозную цемру»..

«Один когда-то объявлял войну воробьям (помним, чем это закончилось для Китая), другой - фонарям (последствия тоже не заставят себя ждать - жди переполненные травмпункты, причем в то самое время, когда врачей то и нет!)... В общем – всё по классике: дурдом на прогулке! И ведь ни у кого не хватит смелости (что у нас, что за океаном) сказать - „Хватит! Ты что творишь?” Так и живем всем скопом: „Крокодил не ловится, не растёт кокос!»

«А ему не объяснили во что обойдутся автомобильные аварии и упавшие люди со сломанными руками-ногами и с потерей трудовых дней? Наверное,в Беларуси появились толпы медиков которые вынуждены будут лечить пострадавших…»

«Феерический эконом! «Экономика должна быть экономной», – сказал Леонид Ильич и впал в маразм.

«Наверное, многие забыли, как этот урод перевел страну на летнее московское время и теперь утром светает очень поздно. Астрономическое время в Бресте на 2 часа раньше, чем декретное. И вот теперь эта гнида озаботилась экономией энергии! Погибшие на дорогах будут не его совести, хотя, о чем это я? Какая совесть и у кого?»

«Прямо как во времена румынского диктатора Чаушеску. Тогда людям тоже разрешалось включать в домах лампочку не больше 25 ватт и только на несколько часов. Лукашеску скоро повторит судьбу расстрелянного румынского тирана».

«Не, дарагія беларусы, гэта не абсурдны загад, гэта - горш! Перад тым, як ляснуўся Савецкі Саюз, Гарбачоў заклікаў да эканомнай эканомікі, вось і Лукашэнка захваляваўся, бо давёў беларускую эканоміку да ня менш трагічнага стану. Цяпер ён рэгулюе "ліхтары", потым яшчэ нешта, і г.д., пакуль нашыя кішэні не апусьцеюць. Але вопыт у многіх ужо ёсьць - вопыт выжываньня. Перажывем!»

Напомним, 3 февраля Лукашенко возмутился, что в шесть часов вечера «вся Минская область светится».

— Все на улицах фонари включены, все сияет. Минская область и туда дальше — все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет — все фонари горят, — сказал Лукашенко.

