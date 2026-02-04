Города и поселки Беларуси остались без уличного освещения27
- 4.02.2026, 21:43
- 22,740
Фонари из-за приказа Лукашенко начали включать после захода солнца.
Города и поселки Беларуси остались без уличного освещения после абсурдного поручения диктатора Александра Лукашенко.
Читатели Charter97.org из разных регионов страны сообщают о рукотворном «блэкауте».
Многие жители столицы пишут, что добирались с работы домой чуть ли не на ощупь. А водители говорят, что все это очень опасно в большом городе.
Фонари в Минске в итоге включили только в семь вечера. До этого почти никакого освещения не было.
Не было света и в Солигорске. Проезжую часть незначительно освещали лишь огни витрин с обочины, при этом видимость усложняет начавшийся снегопад.
Без уличного освещения осталась и Гомельская область.
Напомним, 3 февраля Лукашенко возмутился, что в шесть часов вечера «вся Минская область светится».
— Все на улицах фонари включены, все сияет. Минская область и туда дальше — все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет — все фонари горят, — сказал Лукашенко.
4 февраля Минэнерго провело совещание, где энергетикам поручили вместе с органами местной власти скорректировать графики уличного освещения с учетом социальных стандартов и особенностей сельских населенных пунктов.