Города и поселки Беларуси остались без уличного освещения 27 4.02.2026, 21:43

Фонари из-за приказа Лукашенко начали включать после захода солнца.

Города и поселки Беларуси остались без уличного освещения после абсурдного поручения диктатора Александра Лукашенко.

Читатели Charter97.org из разных регионов страны сообщают о рукотворном «блэкауте».

Многие жители столицы пишут, что добирались с работы домой чуть ли не на ощупь. А водители говорят, что все это очень опасно в большом городе.

Фонари в Минске в итоге включили только в семь вечера. До этого почти никакого освещения не было.

Не было света и в Солигорске. Проезжую часть незначительно освещали лишь огни витрин с обочины, при этом видимость усложняет начавшийся снегопад.

Без уличного освещения осталась и Гомельская область.

Напомним, 3 февраля Лукашенко возмутился, что в шесть часов вечера «вся Минская область светится».

— Все на улицах фонари включены, все сияет. Минская область и туда дальше — все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет — все фонари горят, — сказал Лукашенко.

4 февраля Минэнерго провело совещание, где энергетикам поручили вместе с органами местной власти скорректировать графики уличного освещения с учетом социальных стандартов и особенностей сельских населенных пунктов.

