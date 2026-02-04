Тьма окутала Гомельскую область
- 4.02.2026, 21:20
Гомельский облисполком вслед за Минском решил исполнить абсурдный приказ Лукашенко.
Тьма окутала Гомельскую область после приказа Александра Лукашенко позже включать фонари.
Как сообщает «Флагштон», во тьму погрузились улицы райцентров и поселков Гомельской области.
После инициативы Александр Лукашенко Гомельский облисполком скорректировал в сторону уменьшения продолжительность уличного освещения в населенных пунктах области.
Как сообщал Charter97.org, столица Беларуси также погрузилась во тьму.