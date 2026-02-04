Тьма окутала Гомельскую область 5 4.02.2026, 21:20

7,908

Гомельский облисполком вслед за Минском решил исполнить абсурдный приказ Лукашенко.

Тьма окутала Гомельскую область после приказа Александра Лукашенко позже включать фонари.

Как сообщает «Флагштон», во тьму погрузились улицы райцентров и поселков Гомельской области.

После инициативы Александр Лукашенко Гомельский облисполком скорректировал в сторону уменьшения продолжительность уличного освещения в населенных пунктах области.

Как сообщал Charter97.org, столица Беларуси также погрузилась во тьму.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com