закрыть
12 мая 2026, вторник, 21:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тьма окутала Гомельскую область

5
  • 4.02.2026, 21:20
  • 7,908
Тьма окутала Гомельскую область

Гомельский облисполком вслед за Минском решил исполнить абсурдный приказ Лукашенко.

Тьма окутала Гомельскую область после приказа Александра Лукашенко позже включать фонари.

Как сообщает «Флагштон», во тьму погрузились улицы райцентров и поселков Гомельской области.

После инициативы Александр Лукашенко Гомельский облисполком скорректировал в сторону уменьшения продолжительность уличного освещения в населенных пунктах области.

Как сообщал Charter97.org, столица Беларуси также погрузилась во тьму.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман