Из-за глупости Лукашенко Минская область встретила утро во тьме

Из-за глупости Лукашенко Минская область встретила утро во тьме26
- 5.02.2026, 10:41
Пропаганда заявила, что достаточно света от снега и автомобильных фар.
В Беларуси 4 февраля изменили режим работы уличного освещения после критики Александра Лукашенко, который возмутился «сиянием Минской области» и потребовал отключать свет по утрам «уже в полвосьмого». Пропагандисты «Минской правды» объехали регионы Минщины и проверили, работает ли режим экономии, пишет «Зеркало».
«Беларусь бережет каждый киловатт: по поручению Лукашенко от 3 февраля уличные фотоэлементы должны быть перенастроены — свет гаснуть в 7.00 утра и зажигаться в 20.00 вместо 18.00», — пишет издание.
Как оказалось, в Воложине в 7 утра «еще кое-где свет был, но это и понятно, пока люди идут на работу, а на улице еще темно, он людям необходим».
Освещать улицы в Молодечно «помогает падающий снег», у которого «есть замечательное свойство — после выключения уличного освещения именно он делает заметными пешеходов и в рассветных сумерках резко контрастирует со спешащими на работу и учебу жителями города», считают пропагандисты.
В Столбцах выключение фонарей случилось незадолго до рассвета.
В Заямном фонари отключились согласно новому графику, но был замечен особый режим в зонах повышенной опасности (пешеходные переходы, школы, больниц).
В Солигорске и Логойске в утренний час пик уличное освещение работало.
В Слуцке 5 февраля уличное освещение отключили довольно рано, при этом наблюдалась неравномерность: если в спальных районах свет уже отключили, то центральная улица оставалась освещенной.
В Вилейке освещение выключали поэтапно.
«В Смолевичах утром 5 февраля чуть раньше отключили фонари, но освещения достаточно от фар машин, фонарей над подъездами и снега», — пишут пропагандисты.
В Новоселках, как отметили местные власти, «основной целью корректировки является рациональное использование электроэнергии». Фонари теперь включаются с наступлением полной темноты и отключаются перед рассветом.
В Березино изменение графика якобы «не вызвало серьезного дискомфорта у жителей», в Заславле свет отключили в 8 утра.
«Но разница не сильно ощутима, потому как есть подсветка зданий, а также благодаря снегу», — пишет издание.
По обновленному графику уличное освещение утром работало также в Копыле, Борисове и Жодино — фонари на улицах «погасли чуть раньше обычного».
Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко возмутился, что в шесть часов вечера «вся Минская область светится».
— Все на улицах фонари включены, все сияет. Минская область и туда дальше — все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет — все фонари горят, — сказал Лукашенко.
4 февраля Минэнерго провело совещание, где энергетикам поручили вместе с органами местной власти скорректировать графики уличного освещения с учетом социальных стандартов и особенностей сельских населенных пунктов.