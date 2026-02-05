К разработке оптимальных графиков отключения освещения подключили и силовиков 25 5.02.2026, 18:53

Чем они будут заниматься?

Участие в выработке оптимальных графиков отключения уличного освещения в городах и селах страны принимают не только энергетики и чиновники, но и сотрудники милиции. Об этом рассказал государственным СМИ заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Валерий Поршнев.

— На сегодняшний день те устройства и установки, которые используются для обслуживания электрической сети в населенных пунктах, работают в дистанционном формате с использованием программных комплексов, — отметил Валерий Поршнев. — Это означает, что энергетики могут корректировать графики удаленно и в оперативном формате. Безусловно, время включения и выключения формируется с учетом времени восхода и захода солнца.

Он добавил, что сейчас энергетики совместно с местными исполнительными комитетами вырабатывают единый подход к установлению графиков уличного освещения «с учетом социальных стандартов и особенностей сельских населенных пунктов», пишет «СБ. Беларусь сегодня». Участие в обсуждении вопроса принимают также сотрудники милиции, рассказал замглавы «Белэнерго».

Напомним, 3 февраля диктатор Лукашенко возмутился, что в шесть часов вечера «вся Минская область светится».

— Все на улицах фонари включены, все сияет. Минская область и туда дальше — все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет — все фонари горят, — сказал Лукашенко.

Уже на следующий день, 4 февраля, Минэнерго провело совещание, где энергетикам поручили вместе с органами местной власти скорректировать графики уличного освещения с учетом социальных стандартов и особенностей сельских населенных пунктов.

В тот же день вечером уличное освещение в Минске зажгли позже обычного — в 19.00, когда уже совсем стемнело и людям пришлось возвращаться домой впотьмах. Правда, чиновники заверили журналистку «Зеркала», что это была «разовая акция» и в четверг освещение заработает как обычно.

