К разработке оптимальных графиков отключения освещения подключили и силовиков

К разработке оптимальных графиков отключения освещения подключили и силовиков25
- 5.02.2026, 18:53
Чем они будут заниматься?
Участие в выработке оптимальных графиков отключения уличного освещения в городах и селах страны принимают не только энергетики и чиновники, но и сотрудники милиции. Об этом рассказал государственным СМИ заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Валерий Поршнев.
— На сегодняшний день те устройства и установки, которые используются для обслуживания электрической сети в населенных пунктах, работают в дистанционном формате с использованием программных комплексов, — отметил Валерий Поршнев. — Это означает, что энергетики могут корректировать графики удаленно и в оперативном формате. Безусловно, время включения и выключения формируется с учетом времени восхода и захода солнца.
Он добавил, что сейчас энергетики совместно с местными исполнительными комитетами вырабатывают единый подход к установлению графиков уличного освещения «с учетом социальных стандартов и особенностей сельских населенных пунктов», пишет «СБ. Беларусь сегодня». Участие в обсуждении вопроса принимают также сотрудники милиции, рассказал замглавы «Белэнерго».
Напомним, 3 февраля диктатор Лукашенко возмутился, что в шесть часов вечера «вся Минская область светится».
— Все на улицах фонари включены, все сияет. Минская область и туда дальше — все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет — все фонари горят, — сказал Лукашенко.
Уже на следующий день, 4 февраля, Минэнерго провело совещание, где энергетикам поручили вместе с органами местной власти скорректировать графики уличного освещения с учетом социальных стандартов и особенностей сельских населенных пунктов.
В тот же день вечером уличное освещение в Минске зажгли позже обычного — в 19.00, когда уже совсем стемнело и людям пришлось возвращаться домой впотьмах. Правда, чиновники заверили журналистку «Зеркала», что это была «разовая акция» и в четверг освещение заработает как обычно.