Эхо акции «Рубильник»
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 6.02.2026, 16:19
Три кратких вывода из истории с отключением электричества, сделанные на основе реакции чиновников, пропаганды и возмущенных белорусов.
Вывод первый. Чиновники и пропаганда готовы выполнить любой, даже самый дикий каприз престарелого вождя. Без промедления, согласования действий и минимального просчета возможных последствий.
В итоге мы видим, как в Минэнерго пытаются свалить вину на «исполнителей на разных уровнях», а в Мингорисполкоме утверждают, что это было «решение руководства».
И добавляют, что речь идет о «разовой акции». Что эта была за акция и какой смысл в нее закладывали, чиновники, судя по всему, и сами слабо представляют.
Ну а пропаганда, как тот глухарь на лесной поляне в разгар брачных игр, даже не пытается услышать возмущенные голоса из темноты.
Вывод второй. В комментариях не раз и не два возникал резонный вопрос о собственной АЭС. Похоже, даже до тех, кто пытается жить «вне политики», начинает доходить, что станция в Островце — это вовсе не про дешевое электричество и заботу о рядовых гражданах.
Что в самой сегодняшней власти этой самой заботы не больше, чем в героине Ноны Мордюковой в «Бриллиантовой руке», готовой, чуть что не так, «отключить газ».
Вывод третий — главный. Беларусы еще раз на собственной шкуре убедились, насколько физически опасна для них эта спайка: человек, последний раз ходивший по темной улице без охраны более тридцати лет назад, и готовые выполнить любой его каприз чиновники.
Предыдущая история, связанная с циничным отрицанием опасности коронавируса, если кто забыл, стоила нам всем десятков тысяч избыточных смертей.
