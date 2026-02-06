14 мая 2026, четверг, 10:27
Эхо акции «Рубильник»

  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 6.02.2026, 16:19
Три кратких вывода из истории с отключением электричества.

Вывод первый. Чиновники и пропаганда готовы выполнить любой, даже самый дикий каприз престарелого вождя. Без промедления, согласования действий и минимального просчета возможных последствий.

В итоге мы видим, как в Минэнерго пытаются свалить вину на «исполнителей на разных уровнях», а в Мингорисполкоме утверждают, что это было «решение руководства».

И добавляют, что речь идет о «разовой акции». Что эта была за акция и какой смысл в нее закладывали, чиновники, судя по всему, и сами слабо представляют.

Ну а пропаганда, как тот глухарь на лесной поляне в разгар брачных игр, даже не пытается услышать возмущенные голоса из темноты.

Вывод второй. В комментариях не раз и не два возникал резонный вопрос о собственной АЭС. Похоже, даже до тех, кто пытается жить «вне политики», начинает доходить, что станция в Островце — это вовсе не про дешевое электричество и заботу о рядовых гражданах.

Что в самой сегодняшней власти этой самой заботы не больше, чем в героине Ноны Мордюковой в «Бриллиантовой руке», готовой, чуть что не так, «отключить газ».

Вывод третий — главный. Беларусы еще раз на собственной шкуре убедились, насколько физически опасна для них эта спайка: человек, последний раз ходивший по темной улице без охраны более тридцати лет назад, и готовые выполнить любой его каприз чиновники.

Предыдущая история, связанная с циничным отрицанием опасности коронавируса, если кто забыл, стоила нам всем десятков тысяч избыточных смертей.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

