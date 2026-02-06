Самый придурковатый приказ Лукашенко 24 6.02.2026, 9:11

«Скажут шапками вычерпать Свислочь, будут вычерпывать».

Экономист и руководитель проекта «Кошт Урада» Владимир Ковалкин в комментарии «Филину» рассказал про отключение уличного освещения.

— Мы подготовили петицию, которая скоро будет опубликована, где подробно говорим о юридических нормах, которые были нарушены, и экономической несостоятельности, — отмечает Владимир Ковалкин, комментируя «Филину» отключение уличного освещения в Беларуси в часы пик.

Здесь речь идет о нарушении строительных норм, которыми регулируется освещение улиц, конкретно график включения/отключения.

Кроме этого, в Беларуси есть государственные минимальные социальные стандарты, согласно которым удельный вес освещенных улиц должен быть не менее 85%.

То есть если взять все улицы определенного места, то не менее, чем 85% их должны быть освещены.

Это две основные нормы, которые нарушены, но есть и другие.

— Что вы можете сказать об экономической составляющей, что и было главным аргументом? Например, пропагандисты пишут, что 4−5 часов сэкономленного освещения вернут миллионы рублей.

— Это полная чушь. Во-первых, сейчас есть прекрасные энергоэффективные лампочки. Если просто вкрутить во всех фонарях LED-лампы, что уже практически везде произошло, экономия электроэнергии составит 70-80% при очень большом сроке службы.

На самом деле затраты на уличное освещение не такие большие. Уж, конечно, они несопоставимы с расходами, связанными с травматизмом и ДТП.

Например, в 2015 году в Бресте проводили что-то вроде эксперимента, отключая уличное освещение с 0 часов ночи до 5 утра в период с конца ноября по середину декабря.

И, помню, ГАИ сообщало о резком росте ДТП и травматизма. Уже тогда можно было сравнить, сколько денег было сэкономлено и сколько понадобилось, чтобы лечить людей, оплачивать больничные, реабилитацию и т.д.

Во-вторых, экономически это никак не оправданно еще и на фоне атомной электростанции.

Все страны, где есть АЭС, ночью светятся, потому что в темное время суток сильно падает потребление электрической энергии.

То есть днем высокое потребление, когда промышленность работает, а ночью заметно ниже. АЭС при этом не может резко увеличить или уменьшить выработку электроэнергии.

Получается, что эта якобы экономия вообще сложно объяснимая, потому что в Беларуси есть энергия на электростанции, которую некуда девать.

— Может быть, Лукашенко об этом не знает?

— То есть как подавать давление в теплосети знает, как перебирать картошку знает, когда свет включать знает, а этого не знает?

Другое дело, что, скорее всего, он не интересуется мнением экспертов, считает, что знает лучше всех. Если бы он обратился к специалистам, думаю, они бы ему объяснили, как работает АЭС.

Но он же честно рассказал, как возникла проблема: еду, смотрю, огни горят — какая-то бесхозяйственность, надо выключить.

— Допустим, человек по каким-то причинам так сказал, может, случайно вырвалось. Однако уже через несколько часов без анализа, без оценки ситуации, без какой-либо экспертизы или хотя бы опроса все привели в исполнение. Но вы же сами перечисляли нормы закона.

— Так работает диктатура, когда не до законов. Когда все уже наученные, что, если не выполнишь того, что «случайно вырвалось», не исполнишь приказ, бросят в СИЗО, запытают, отберут имущество, закроют вообще на годы.

Когда знаешь о такой перспективе, будешь выполнять самый придурковатый приказ. Скажут шапками вычерпать Свислочь, будут вычерпывать.

Но и чиновников понять можно — никто не хочет сидеть.

— С учетом того, какая небывалая волна возмущения поднялась, каким вы видите развитие этой ситуации? Отменят ли это указание?

— Сегодня Лукашенко с помощью своего губопика и «гестапика-ОМОНа» может любые решения воплощать в жизнь.

Однако может быть и по-другому. Нам могут снова продемонстрировать шоу из серии «царь хороший — бояре плохие», это когда Лукашенко дал правильный указ, но чиновники исполнили его неправильно.

Как он сказал про отопление? Трубы лопаются из-за того, что чиновники перегрели теплоноситель, поэтому топить надо меньше. И здесь они с Эйсмонт придумают объяснение.

— Пропаганда, которой пришлось обосновывать «мудрое решение», пишет про искрящийся снег и яркие фары машин, которых вполне хватает.

— Допускаю, что одним из аргументов будет даже романтика. «Год жэншчыны» опять же. Думаю, увидим и что-то вроде: идите к любимым женщинам, нечего по улицам шляться.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com