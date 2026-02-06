Лукашенко заявил, что борьба с фонарями поможет телятам 35 6.02.2026, 16:01

Очередная порция бреда.

Лукашенко принялся защищать свою идею бороться с фонарями. Напомним, в Беларуси 4 февраля, после критики диктатора Лукашенко, изменили режим работы уличного освещения. В Минске, например, фонари включили только в 19.00, хотя стемнело на улице около 18.00. Сегодня, 6 февраля, Лукашенко заявил, что борьба с фонарями поможет телятам:

— Кухарев (председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. – Прим.) на 15 минут или на 10 даже свет выключил раньше — боже мой, с Украиной сравнили! Десять минут! А никто не посчитал, что эти 10-15 минут, как Владимир Евгеньевич говорит, по году дают три молочно-товарных комплекса по стоимости и семь профилакториев для телят, как модно сейчас говорить, — заявил Александр Лукашенко.

Отметим, белорусы остро восприняли идею Лукашенко бороться с уличным освещением.

