Эксперт: США забирают у Кремля нефтяной козырь 2 11.03.2026, 22:10

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Тарас Загородний

Война против Ирана меняет правила игры на мировом энергетическом рынке.

Операция США и Израиля против режима аятолл в Иране продолжается уже вторую неделю. За это время союзники нанесли серию ударов по ключевым военным и стратегическим объектам.

Иран уже пытался заминировать Ормузский пролив, однако США заявили об уничтожении иранских минных заградителей.

Есть ли у Тегерана реальные шансы все же перекрыть пролив и что это будет означать для мировой экономики?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политтехнологом, управляющим партнером «Национальной антикризисной группы» Тарасом Загородним:

— Никто ничего не перекрывал. Это было заявление Ирана о том, что они его перекроют. Дальше страховщики отказались страховать суда, которые проходят через Ормузский пролив. А без страховки ни один серьезный танкер не выйдет, и ни один порт без страховки не примет. Это касается серьезных компаний.

США уже предприняли конкретные меры. Они уже заявили, что сами будут страховать и еще заработают на этом. Сейчас заберут этот бизнес еще у британцев. Дальше они будут водить конвои, как это было в 80-х годах, когда шла ирано-иракская война, — там тоже были большие проблемы. Но вопрос же решили в 80-х годах, и это при том, что уровень техники, как вы понимаете, в то время был значительно ниже, чем сейчас. Сейчас технологический разрыв между США, Израилем и Ираном уже просто гигантский. А что они сейчас делают? Они сейчас заняты уничтожением всей иранской военной инфраструктуры и инфраструктуры по производству беспилотников, баллистических ракет и так далее.

И минимальная задача, которую они перед собой сейчас поставят США, — это чтобы от побережья Ирана ни одна живая душа не то что ракету запустить, на машине не могла проехать. То есть сейчас они решают именно этот вопрос.

Я уже вижу информацию, что уже пошли все-таки танкеры через пролив. Да, есть попытка заминировать, но она жестко пресекается. Технологические возможности у США и Израиля огромные, и они это сделают, даже не сомневайтесь. Флот Ирана, я думаю, уже прекратил свое существование.

Тут еще Украина может помочь другими своими технологиями, например, теми же дронами Sea Baby, которые загнали Черноморский флот России в Новороссийск, и там тоже уже добивают потихоньку. Поэтому США это сделают, даже не сомневайтесь.

Дальше тут же параллельно идет следующий процесс, если говорить о нефти. В Саудовской Аравии сейчас запускают нефтепровод, который идет к Красному морю. Раньше он перекачивал 2 миллиона тонн, сейчас его плановая мощность — 7 миллионов тонн. Дальше есть еще резервы, которые развитые страны пока не использовали. Есть же стратегические запасы нефти. В 2022 году, например, на рынок было выброшено 180 миллионов тонн. Сейчас, по разным оценкам, в запасах есть около 2 миллиардов тонн. Если они договорятся, будет экспансия, то они смогут вообще на месяц-два сбить цены на нефть, пока американцы не решат вопрос со свободным проходом этих судов по Ормузскому проливу. То есть, я думаю, что еще поколбасит минимум где-то неделю, пока будут идти эти бомбардировки.

Я читаю израильскую прессу и заявления военного командования: они настроены предельно серьезно, потому что такой возможности у Израиля, когда возле Ирана находятся три авианосные группировки США, я думаю, может уже и не быть. Поэтому решать вопрос с Ираном они будут максимально жестко и

делать все для того, чтобы этот вопрос был решен.

Я думаю, что не получится у Ирана там ничего заминировать, потому что, по сути, оно не заминировано. Это, знаете, только вопрос страха и этих фантастических сказочных рассказов в стиле «Тысячи и одной ночи», Шахерезады, о том, что они всех побеждают и о том, что они сейчас перекроют все, что только возможно.

— Путин фактически бросил режим аятолл. Что эта война означает для Кремля?

— Во-первых, у Кремля других возможностей нет. А что они сделают? Они пришлют солдат? Но это категорическая ссора с Трампом. Они боятся все-таки входить с ними в конфликт. А что еще они могут сделать? Прислать еще ПВО? Так его раздолбают. Это уже понятно: ни китайское ПВО, ни российское ПВО — это просто несопоставимые технологические уровни по сравнению с Израилем и Соединенными Штатами Америки.

Поэтому другого выхода у Путина нет. Россияне сейчас будут рассказывать свои фантастические сказки о том, что они обменяли Иран на Украину, что сейчас им что-то дадут. Они и про Венесуэлу рассказывали то же самое. Поэтому в данном случае возможностей у них нет.

После того, как США перешли к военной операции, все попытки России сыграть посредника между Ираном и США тоже уже аннулированы. Трампу это вообще уже не нужно, потому что у них уже есть военная операция.

Что это означает для России? Для России это означает катастрофический сценарий. Вот почему Советский Союз постоянно интересовался арабским миром, Ближним Востоком. Они постоянно играли на то, чтобы там была нестабильность. Они сначала Израилю помогали против других стран, потом против Израиля помогали Египту, Сирии, другим странам, потом Ирану стали помогать. Для чего? Для того, чтобы сохранялась постоянная опасность дестабилизации Ближнего Востока.

Идет дестабилизация Ближнего Востока. Что это означает? Цена на нефть идет вверх. А теперь у них забирают этот инструментарий. В Кремле теперь уже никак не смогут контролировать цену на нефть. Это означает, что россияне больше не смогут зарабатывать на сверхприбылях.

Дальше, это все-таки путь в Индийский океан. Более-менее безопасный. Через Каспийское море, через Иран и с выходом в Индийский океан. А сейчас что? Если у них сейчас забирают Иран, то их отрезают и от этого транспортного пути.

Также Иран все-таки был связан с военно-промышленным комплексом. Да, Россия полностью перешла на возможности собственного производства «Шахедов», но все-таки Иран им помогал.

Теперь это все накрывается медным тазом. И это все — еще меньше возможностей манипулировать ценами. И пугать тоже высокими ценами на нефть, и много чем другим. Так что их выкидывают оттуда, где они, по сути, присутствовали на Ближнем Востоке последние 70 лет. Важна позиция Китая, который тоже практически никак не реагировал на то, что его союзника уничтожают.

— Какие последствия эта война может иметь для отношений Пекина и Вашингтона, и что она показала о реальной готовности Китая защищать своих партнеров?

— Китай никогда не был готов защищать своих партнеров, потому что они физически не должны этого делать. Ну, смотрите, в мире было такое своеобразное разделение труда. Китай заходил со своей экономической инфраструктурой, а Россия обеспечивала силовое прикрытие, как это было, например, в Венесуэле. В Африке они тоже часто так действуют.

Но теперь это тоже закрывается. Эта история связана с Китаем, если мы видим. И поэтому какие отношения с США? США получают рычаг давления на Китай. Они же хотят контролировать иранскую нефть. А в основном нефть идет как раз в Китай. То есть США создают рычаг давления на Китай, потому что у Китая есть редкоземельные металлы, а тут они будут контролировать нефть. Это создает предпосылки для давления на Китай, выбивания из него ресурсов.

И, как сказал бы уважаемый Дональд Трамп, у нас на руках все больше карт. И теперь я уверен, что американцы в каком-либо формате поставят сейчас иранскую нефть и газ под свой контроль и будут диктовать условия во всем мире на энергетическом рынке.

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