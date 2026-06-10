«Российские генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности» 2 10.06.2026, 15:29

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Высокий статус уже не гарантирует военным преступникам РФ неприкосновенности.

Под Москвой был взорван высокопоставленный офицер Минобороны РФ. По данным СМИ, целью мог стать заместитель главнокомандующего ВКС России Сергей Максимцев, которого связывают с ракетными ударами по украинским городам.

Что на данный момент известно об этом покушении? Насколько вероятно, что за этой операцией могут стоять украинские спецслужбы?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в запасе Виктором Ягуном:

— На сегодняшний день точно известно только то, что в подмосковной Балашихе был взорван автомобиль, в результате чего погиб высокопоставленный представитель российского военного ведомства. Что касается личности погибшего, то пока существуют разные версии, и окончательного подтверждения ни одна из них еще не получила.

Говорить о причастности украинских спецслужб сейчас преждевременно. В то же время нельзя игнорировать тот факт, что за последние два года в России уже произошло несколько подобных инцидентов с людьми, непосредственно связанными с войной против Украины. Поэтому версия о целенаправленной операции остается одной из возможных, однако на данный момент официально она ничем не подтверждена.

— За последнее время в России были (ликвидированы несколько высокопоставленных военных https://charter97.org/ru/news/2026/4/30/682335/), причастных к войне против Украины. Как такие операции влияют на российскую армию, систему управления войсками и настроение других военных преступников?

— Физическое устранение отдельного генерала или высокопоставленного офицера редко оказывает решающее влияние на ход боевых действий, поскольку любая современная армия имеет систему дублирования функций и преемственности управления.

Гораздо важнее психологический эффект. Когда высокопоставленные офицеры начинают понимать, что могут стать целью даже за сотни километров от линии фронта, это заставляет их менять образ жизни, усиливать меры безопасности, ограничивать перемещения и коммуникации. Часть ресурсов и времени начинает уходить не на ведение войны, а на обеспечение собственной безопасности.

Кроме того, такие инциденты создают атмосферу недоверия внутри российской системы безопасности. Каждый подобный случай неизбежно вызывает вопросы: кто передал информацию, где произошла утечка данных и насколько эффективно работают контрразведывательные механизмы.

— Можно ли ожидать расширения списка целей украинского возмездия? Насколько уязвимы сегодня представители ближайшего окружения Путина, которые принимали политические решения о войне против Украины?

— Украина официально заявляет о своем праве на самооборону и привлечение к ответственности лиц, которые непосредственно организуют или обеспечивают агрессию против ее государства.

Если говорить о потенциальных целях, то наибольшие риски теоретически несут не политические фигуры, а люди, которые принимают военные решения, планируют удары, отвечают за логистику, поставки вооружений, работу спецслужб и командование войсками.

Что касается ближайшего политического окружения Путина, то оно остается одной из самых защищенных групп в России. Однако последние события показывают важную тенденцию: даже высокий должностной статус уже не гарантирует полной неприкосновенности. Именно этот сигнал может оказаться самым важным последствием подобных инцидентов независимо от того, кто именно стоял за их организацией.

В целом такие случаи имеют не столько военный, сколько стратегический и психологический эффект. Они показывают, что участие в войне против Украины может создавать риски не только на поле боя, но и далеко за его пределами. А это неизбежно влияет на поведение и мотивацию тех, кто участвует в планировании и реализации российской агрессии.

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