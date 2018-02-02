Эмануэлис Зингерис: Лукашенко сдал Беларусь кремлевским пропагандистам 5 2.02.2018, 8:19

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Эмануэлис Зингерис

Все заявления Лукашенко о диалоге с Западом оказались «липой».

Об этом заявил литовский политический и общественный деятель, депутат Сейма Литвы Эмануэлись Зингерис, комментируя блокировку белорусского независимого сайта Charter97.org:

- Блокировка «Хартии-97» доказывает, что вся эта показуха насчет «плюрализма» (слово «демократии» я даже не употребляю) в Минске ничего не значит.

Лукашенко всего лишь поменял методы репрессий против политических оппонентов: да, их теперь не сажают надолго в тюрьму, но зато выписывают гигантские штрафы. Малозаметность такого метода репрессий белорусские власти сочетают с интенсивной промывкой мозгов населению страны, преследуя независимые СМИ.

Но, как мы теперь еще раз убедились, все заявления Лукашенко о «диалоге» с Западом оказались «липой». И, несмотря на обещанные «биткоины» и «цифровую экономику», Минск будет терять привлекательность для западных партнеров, поскольку он не стал местом, где можно спокойно и свободно обсуждать идеи или читать СМИ европейского типа.

Лукашенко можно «поздравить» с сомнительной «победой»: в соревновании между Москвой и Минской, где меньше свободы слова и больше цензуры, пальма первенства сейчас перешла к Минску. Вместе со всеми потерями для имиджа и вытекающими из этого последствиями.

- «Хартия-97» с 3 миллионами уникальных посетителей в месяц является главным противовесом российским и пророссийским информационным ресурсам в Беларуси. К каким последствиям может привести ее блокировка?

- Информационное поле в Беларуси станет еще более пророссийским. Это вполне вписывается в политическую линию человека, который за более чем 20 лет своего правления практически уничтожил белорусское образование в школах.

Имитация белорусскими властями «западного вектора» в последнее время является абсолютно фиктивной. Это мы в очередной раз видим по атаке на СМИ западного, демократического типа, которым является «Хартия-97».

Блокировка «Хартии» открывает дорогу к усилению влияния контролируемых Кремлем зомбо-ящиков и зомбо-радиостанций. Это означает геополитический контроль со стороны не меняющейся московской власти, которая и не думает о каком-то плюрализме в России.

Беларуси угрожает окончательная интеграция в российское недемократическое пространство и кремлевское стереотипное мышление. Это происходит с разрешения гражданина Лукашенко. Блокируя «Хартию-97», Лукашенко поднимает руки и говорит Кремлю, сдаваясь: пожалуйста, наше информационное пространство теперь является вашим.

По сути, произошла сдача России белорусского информационного пространства. Заметьте, что при этом в Киеве, например, количество СМИ на русском языке все уменьшается, а в Беларуси демократические издания постоянно находятся под давлением. Это не что иное, как передача Лукашенко контроля над информационными потоками кремлевским пропагандистам, наподобие Киселева. Практически все девять миллионов населения Беларуси отдаются на откуп зомбированным кремлевским «ватникам» и пропагандистам.

- Как, по вашему мнению, белорусы могут сохранить свою информационную независимость?

- Нужно защищать свои демократические СМИ – такие, как «Хартия-97». И искать возможности для получения правдивой информации.

Минск, в конце концов, находится в 170 километрах от Вильнюса, а жители Гродно и Лиды ездят в Литву еще чаще. Я хочу обратиться к ним: используйте эти поездки не только для того, чтобы купить пару новых туфель.

Читайте у нас «Хартию-97» и заблокированные в Беларуси сайты, слушайте литовские СМИ, настраивайте волну на «Радио Свобода». Мы очень рады белорусским покупателям в наших супермаркетах. Но еще больше будем рады, если приезжая в Литву, белорусы будут вливаться в свободное информационное пространство. Пользуйтесь этой возможностью, пока сами не находитесь под «крылом» Евросоюза и НАТО.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию