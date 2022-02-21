Белорусские фермеры откажутся от производства капусты и яблок? 17 21.02.2022, 11:21

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К чему может привести регулирование рынка в Беларуси.

В белорусских магазинах возник дефицит некоторых продуктов питания. К примеру — яблок и капусты. Почему это произошло и что можно ожидать от белорусской экономики в ближайшее время? Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал экономист Лев Марголин:

— Главная причина дефицита в том, что в течение трех месяцев были введены сразу три ограничения. Первое — ограничение на импорт плодоовощной продукции в виде «контрсанкций». Второе ограничение — это ограничение на цены. И третье ограничение — на вывоз продукции, за исключением стран ЕАЭС.. Вот это все в комплексе повлияло на то, что продукция начала исчезать.

Если мы запрещаем ввоз товаров по импорту из некоторых стран, то нужно время, пока установятся некие обходные пути, обходные способы, поменяется логистика. За это время уменьшается внутреннее предложение, которое поставщики компенсировать не могут. Когда ограничиваются цены, тогда поставщики начинают поставлять продукцию не самого лучшего качества, которую не жалко отдать за такую цену. А та, которая получше, которую можно продать подороже, ее стараются отправить куда-нибудь на экспорт. Когда ограничивается экспорт продукции, все равно остается возможность отправлять ее в Россию, Казахстан. Ведь там никто не отследит, будет ли она перенаправлена куда-нибудь еще, если такой спрос есть. Поэтому доказывается еще раз всем известный факт, что когда государство начинает вмешиваться в регулирование рынка, как правило, происходит его опустение.

— Фермеры уже говорят о том, что им легче уничтожить урожай, чем продать по ценам, установленным государством. К чему это может привести?

— Иногда фермеру проще уничтожить товар, чем вкладывать средства в транспортные расходы, пытаясь продать его, а на выходе получить убытки. В краткосрочной перспективе это приведет к тому, что фермеры потеряют определенное количество вложенных средств. А в долгосрочной перспективе к тому, что фермеры переориентируются на производство какого-то другого вида продукции, который не связан такими ограничениями. Кому охота вкладывать деньги в семена, ядохимикаты, удобрения, агротехнику для того, чтобы потом сидеть и думать, что ему сделать с товаром. Но поскольку он должен жить, выживать, он найдет какой-то другой вид продукции, который не подвергается таким ограничениям.

— Чего ждать от ограничения импорта в нашей стране?

— Это приведет к повышению цен. Если нельзя завозить польские яблоки, будут завозиться яблоки из какой-нибудь другой страны. Но они будут дороже, потому что когда рынок свободен, то он находит самый дешевый товар с самой удобной логистикой. Причем цены у нас регулируются только на внутреннюю продукцию, а на импорт нет. Соответственно, многие торговые сети будут просто заинтересованы покупать импортные товары.

Если товар стоит на входе рубль и 30% может быть на него наценка, то это 30 копеек. А если он стоит два рубля, то наценка при тех же затратах составит 60 копеек. Поэтому торговые сети будут заинтересованы закупать товары подороже.

— В чем вы видите главную причину того, что инфляция в Беларуси продолжает разгоняться?

— Тут нет одной главной причины, их несколько. Есть внешние причины. Сегодня инфляция разгоняется во всем мире, в том числе — и в таких экономически развитых и свободных странах, как Соединенные Штаты Америки. Но есть, конечно, и внешние факторы, те же самые «контрсанкции». Они приводят к тому, что завозится более дорогой товар, а это приводит к инфляции.

Ну и целый ряд других причин. Нет внешних инвестиций, а для внутренних инвестиций приходится печатать деньги. Лишние деньги на рынке — это опять-таки источник инфляции. Коренная причина инфляции это, как правило, несогласованные действия государства на рынках. На товарном, денежном, финансовом рынках и так далее и тому подобное.

— Ваш прогноз, какой будет инфляция в конце года?

— Тут прогнозировать что-то очень сложно. Если бы речь шла о рыночных процессах — это одно дело. Но у нас ведь все зависит, прежде всего, от нынешней власти, исполнительной власти и Национального банка. Исполнительная власть заинтересована в том, чтобы увеличивать количество свободных денег на рынке для того, чтобы каким-то образом компенсировать внешние инвестиции.

Потому что надо и закупать оборудование, надо поддерживать его в хорошем состоянии. А Национальный банк этот вопрос тормозит, потому что заинтересован в том, чтобы снизить уровень инфляции. Вот кто из них победит? Если победит Национальный банк, то мы можем удержаться на прошлогоднем уровне инфляции в размере около 10%. Если победит все-таки исполнительная власть, то можем преодолеть этот уровень и дойти до 15, даже до 20 процентов, учитывая внешние санкции.

— Что это говорит об эффективности выстроенной экономической модели?

— О том, что эта модель неэффективна, известно всем. И это известно не только независимым экономистам, это прекрасно понятно и государственным экономистам. Но дело в том, что в Беларуси экономика выполняет не только чисто, скажем так, экономические задачи. Ведь известно, что у нас государственные предприятия несут на себе еще и очень серьезную социальную функцию. Хоть она постепенно и отмирает, но вместе с тем никто не разрешит госпредприятиям одномоментно увольнять лишних работников и, допустим, повышать зарплаты тем, кто остается.

Второй момент — это политический, когда увольняют вполне нормальных работников и даже, может быть, лучших работников по политическим мотивам.

Вообще, когда государство пытается определить, что есть хорошо для экономики и что есть плохо, из этого никогда ничего хорошего не получается. Такая модель не жизнеспособна. И это продемонстрировано уже много раз даже за последнее десятилетие. Это и реконструкция деревообработки, и цементная промышленность, и бумажно-картонная промышленность и так далее.

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