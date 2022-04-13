Украина сражается (онлайн) 2 13.04.2022, 7:43

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(Обновляется) Главные события 49-го дня войны.

Украина 49-й день борется за свою свободу. На Северском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания подразделений ВСУ.

Продолжается частичное блокирование и артиллерийские обстрелы Харькова. На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса «Азовсталь» и морского порта.

На Южнобугском направлении враг пытается овладеть отдельными населенными пунктами, успеха не имеет.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 49-го дня войны. Что происходило в Украине 12 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

9:06 На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбито шесть атак врага.

9:00 Двадцать яхт, принадлежащих россиянам, не могут покинуть Нидерланды. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление нидерландского правительства.

8:59 C начала войны в Украине российские оккупанты убили 191 ребенка, еще 349 получили ранения.

8:54 Vitol Group — крупнейший в мире независимый нефтетрейдер, намерен полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами российского происхождения до конца этого года.

8:53 Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление, поскольку неспособность к слаженным и скоординированным военным действиям до сих пор мешала российскому вторжению, сообщает британская разведка.

8:49 «Даже видео показывали, где солдаты награбленное отправляют». Оккупант с женой обсуждают нашумевшие кадры, где российские оккупанты в Беларуси отправляют наворованное в Украине в РФ.

8:44 Дроны-камикадзе Switchblade уже доставлены в Украину и используются на местах, заявил Пентагон.

8:41 Кадры из освобожденной Черниговской области. Российский танк свалился в воду.

8:29 Американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» вошел в международные воды Японского моря и находится в акватории к востоку от южнокорейского города Ульсан, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Предполагается, что авианосная ударная группа пробудет в Японском море от трех до пяти дней. Подобной «демонстрации силы» не было с ноября 2017 года.

8:28 США намерены прислать в Украину тяжелые наземные артиллерийские системы, в том числе гаубицы.

8:22 Уничтоженный российский ЗРПК Панцирь-С1. Цена такого комплекса — до $15 миллионов.

8:18 ВСУ отобрали у рашистов полностью заряженный «Град».

8:17 Оккупантов накрыло шквальным огнем прямо во время записи пропагандистского видео.

8:13 Белорусский доброволец Игорь Номан (позывной «Янки») показал горящую после боя технику оккупантов.

8:11 Глава МИД Латвии: — После стольких ужасных сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками в Украине, становится ясно, что единственная страна в мире, нуждающаяся в реальной денацификации, — это Россия.

8:10 В больницы Петербурга привезли более сотни тяжело раненых в Украине оккупантов. По данным украинской разведки, около сотни захватчиков в этих машинах – с оторванными конечностями.

8:09 Пентагон соберет сегодня, 13 апреля, закрытую для прессы встречу ведущих оборонных подрядчиков США для обсуждения возможности отрасли поддержать Украину в войне против России.

7:59 Зеленский предложил России обменять кума Путина Медведчука на украинских солдат, которые находятся в российском плену.

7:56 Байден впервые назвал войну РФ в Украине геноцидом.

7:54 Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии отправились с визитом в Киев.

7:53 Белорусский таксист отправил русского солдата вслед за кораблем РФ.

7:51 Зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ сбили 300-ю цель.

7:44 Результаты работы 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

7:43 Россия стягивает технику в Белгородской области к востоку Украины.

23:57 Тина Кароль, Юлия Санина, Екатерина Павленко и DOROFEEVA выступили с перфомансом в поддержку Украины во время футбольного матча «Легия» (Варшава) — «Динамо» (Киев).

Около 200 женщин, детей и бабушек, которые из-за войны вынуждены были временно покинуть свой дом и которых сейчас приютила Польша, заполнили собой сцену в форме контуров Украины.

Каждый из них стал на том месте, где географически расположен их дом.

23:51 Украина сможет получить статус кандидата на членство в ЕС не позднее июня, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Встретились с руководством ЕС в Киеве и получили опросник, который должен заполнить, чтобы получить статус кандидата в членство в ЕС. Начали работать над ним. Ожидаем, что такой статус Украина сможет получить уже не позднее июня этого года».

23:42 Дроны-камикадзе Switchblade уже доставлены в Украину и используются украинскими воинами на фронте, — Пентагон.

23:37 Колумбийские добровольцы на защите Украины.

23:23 Аргентина и Чили приостановили поставки в Россию литиевой руды. Теперь данное сырье РФ может получать только из Боливии, поскольку собственной добычи литиевого сырья у нее нет.

А в случае отказа в поставке сырья из Боливии у России начнутся проблемы с обеспечением собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах.

23:08 Уничтоженная позиция оккупантов.

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