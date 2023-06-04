Российские добровольцы разгромили врага в лесопосадках под Шебекино

Российские добровольцы разгромили врага в лесопосадках под Шебекино3
- 4.06.2023, 10:13
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Ликвидирована пехота и боевая техника противника.
Российские добровольцы из Легиона «Свобода России» разгромили подразделения врага в лесопосадках под городом Шебекино Белгородской области.
«Вражеская пехота и техника прячется в посадках, думая, что мы их там не найдем. Но мы найдем. Сдавайтесь, если хотите сохранить свою жизнь. Россия будет свободной!», — сообщает пресс-служба Легиона «Свобода России».
Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.
Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.
Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.
Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.
По состоянию на утро 4 июня войска РФ потерял контроль над Шебекино.