«Кремль проводит заключительную фазу гибридной войны против Европы» 6.10.2025, 16:19

Александр Коваленко

Европа обязана отвечать решительно и без компромиссов.

Расследование международных журналистов показало: российский «теневой флот» сбрасывает нефть прямо в европейские воды, обходя санкции и нормы безопасности.

Только за последний год зафиксировано как минимум пять подобных случаев у берегов стран ЕС.

Как должны ответить европейские страны на угрозу масштабной экологической катастрофы, создаваемую российскими танкерами «теневого флота»?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Российские танкеры «теневого флота», когда они проходят вблизи европейских стран (даже в нейтральных водах) должны сопровождаться соответствующими структурами — пограничными службами той или иной европейской страны. Это должен быть процесс контроля. И не просто сопровождение, а в случае, если происходит подобного рода незаконная деятельность, наносящая вред экологии, экипаж должен быть арестован, а само судно — задержано.

Это уровень контроля, который необходимо возложить на всех участников, находящихся в акватории того же Балтийского моря. Контроль должен быть жестким. Прошли уже времена какого-то взаимного доверия и убежденности, что не может быть допущено никаких провокаций или диверсий со стороны судов, проходящих через моря Европейского союза — в том числе российских.

Каждое судно, и это касается не только «теневого флота», но и других, включая официальные коммерческие суда, имеющие все документы, должно находиться под пристальным вниманием. Угрозы исходят от всех одинаково.

Последствия могут быть самыми разными — от экологической катастрофы до запуска разведывательных дронов в направлении той или иной страны или даже сценариев с применением специально подготовленных водолазов для проведения диверсий. Угроза крайне высока, особенно сейчас, когда Россия повышает ставки против Европы и стран НАТО.

— Есть информация, что с некоторых российских танкеров могли запускаться дроны, замеченные в районе Дании и других стран Балтийского региона. Как Европейскому союзу следует реагировать на такие инциденты? Можно ли это рассматривать как новую форму гибридной агрессии России против ЕС?

— Это не новая форма, а активная фаза гибридной войны России против Европы, которая длится уже достаточно долгое время. Европа закрывала глаза на то, что с приходом Путина к власти в России начались гибридные операции против европейских стран.

В 2000-х годах страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — подвергались массированным кибератакам со стороны российских кибердружин, которыми руководил идеолог российских поисковых технологий и концепции информационной безопасности Российской Федерации Игорь Ашманов.

Тогда Европа закрывала на это глаза, хотя это был начальный этап прощупывания информационной безопасности отдельных стран. Сейчас мы наблюдаем уже заключительную фазу этой гибридной войны, которая длится более двадцати лет. Заключительная фаза — это активные операции, в том числе разведывательного характера, на территории потенциального противника. Именно это мы сейчас и видим.

Россия бескомпромиссно и достаточно жестко переводила гибридную войну от одного этапа к другому на территории Европы. Активная фаза — последняя стадия гибридной войны, после которой наступает уже реальная война. С учетом того, что Россия перешла к этой фазе, Европа должна отвечать максимально жестко — без толерантности, аморфности, безхребетности и безынициативности.

Жесткие ответы на все эти провокации, возможно, не остановят Россию — судя по всему, военно-политическое руководство в Кремле уже давно выбрало для себя этот сценарий. Но как минимум они могут отсрочить неизбежное. А Европа за это время сможет подготовиться.

Еще раз подчеркну: это должно быть волевое решение практически каждого правительства и каждой страны, которые обязаны реагировать на подобные угрозы.

