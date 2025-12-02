«Это абсолютный бред Кремля» 2 2.12.2025, 17:22

Александр Коваленко

Военный аналитик рассказал, что происходит в Покровске и Волчанске.

Путин снова выдал желаемое за действительное, заявив о «захвате» Покровска, Волчанска, несмотря на опровержения украинских военных и западных аналитиков.

Что на самом деле происходит сейчас в этих городах? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко

— Если говорить о Покровске, то ситуация, конечно же, там стабильно сложная, но говорить о захвате города вообще не приходится. Это абсолютная манипуляция.

На сегодняшний день российские войска полностью контролируют только южную часть Покровска. При этом центральная часть города — это арена боестолкновений между их диверсионными группами и нашими группами зачистки. Полного контроля над центральной частью россияне не имеют. Они имеют возможность передвигаться небольшими группами по центральной части города, пока они не будут замечены. И преимущественно они это делают в тумане. Оккупанты пользуются туманом для того, чтобы перемещаться по центральной части. Контролируемых зон в центре у них ограниченное количество, и в основном это административные здания, где они могут укрыться, когда нет тумана. Северная часть города полностью под контролем ВСУ. То есть вот какой расклад по Покровску.

По Волчанску, честно говоря, я вообще был удивлен это услышать, поскольку российская сторона уже очень долгое время, с 2024 года, по сути контролирует в основном большую часть северной части Волчанска. Район промзоны возле речки Волча — это место такого же формата боестолкновений, как, например, в Покровске. Все что южнее речки Волча, центральная и восточная часть Волчанска, — под контролем ВСУ.

Сам по себе Волчанск полностью уничтожен, превращен в руины. Говорить о том, что он контролируется российской стороной, не приходится.

— Зачем Кремлю понадобилось именно сейчас объявлять о таких «победах», если бои там идут более года?

— Высшее российское командование сейчас генерирует разного рода фейки. Скорее всего, они призваны, в первую очередь, воздействовать на внутреннего потребителя этой информации, который не перепроверяет ее по независимым источникам, чтобы продемонстрировать хоть какую-то результативность. 2025 год подходит к концу. Чего достигла российская армия за 2025 год, кроме захвата лесополос, полей и каких-то сел на 10–15 домов, которые полностью уничтожены?

Ни одного крупного города не захвачено, ни одного районного центра не захвачено. Им срочно нужно что-то показывать для внутреннего потребителя.

— Зеленский сообщил, что ВСУ почти зачистили Купянск от российских пехотных групп. Расскажите, какая обстановка в городе и насколько далеко продвинулись украинские силы?

— Да, это действительно правда. В районе Купянска сейчас проходит зачистка именно правобережной части города. Стабилизационные действия дали свои результаты. Российские войска находятся преимущественно в северо-западной части города. Это промышленная зона, район стадионной площади. То, что севернее стадионной площади по трассе Р-79, — это зона, где у россиян есть места контроля, накопления и концентрации сил и средств. Преимущественно сил, не средств.

Сейчас именно эта зона проходит зачистку. Она несколько сложнее, нежели основная городская черта, куда им удалось проникнуть пару месяцев назад, поскольку это промышленная зона. Но этот процесс продолжается. Если Купянск сравнивать, например, с Волчанском или с Покровском, то в Купянске ситуация намного лучше и более контролируемая силами обороны Украины.

В этой связи, конечно же, заявление об окружении Купянска, о контроле Купянска — это куда больший бред, чем, например, заявление про контроль Покровска. В Покровске они еще как-то могут это сманипулировать, поскольку у них есть стабильные зоны контроля на юге, и они пытаются расширять их на центральную часть города. А в Купянске — это только северо-западные окраины города, и то они там в замкнутом и крайне ограниченном положении.

— Видео, на которых украинские бойцы уничтожают очередных «флагоносцев» Путина, показывают реальную цену таких «побед». На долго еще хватит армии РФ для таких мясных атак?

— К сожалению, расходного материала у России много. Со следующего года у них там будет каждый месяц обязательный призыв. В следующем году призывников на уровне срочников приравняют к контрактникам через Госдуму по законопроектам. Резервистов погонят в зону боевых действий. Масштабируют рекрутинговые компании в других странах, особенно в странах Африки. Поэтому, к сожалению, людского ресурса у них будет достаточно.

Поэтому Украине сейчас нужно концентрироваться целиком и полностью на том, чтобы противодействовать именно их пехотной компоненте. Мы должны максимум усилий прикладывать к тому, чтобы уничтожать как можно больше их людского ресурса. Как бы это, конечно, не толерантно, не демократично, не бесчеловечно не звучало, но нам нужно сейчас сконцентрировать все свои усилия на 2026 год, чтобы ликвидировать как можно больше российских оккупантов.

